Как подготовить велосипед к сезону? Рассказываем, на какие детали нужно обратить внимание

Велосезон объявлен открытым. Пора доставать железного коня из пыльной кладовки и мчать навстречу приключениям. Но прежде не забудьте проверить техническое состояние двухколесного друга, устройте мини-диагностику.

Алеся Парханович, велосипедист: Лучший способ – обслужить велосипед осенью и поставить его зимовать. Основные моменты: обслужить втулки, раз в год меняются тросики переключения передач. Если у вас цепь уже нерабочая, тоже расходные материалы меняйте по ходу использования велосипеда.

А тем, кто еще не успел обзавестись собственным велосипедом, при его выборе советуют быть внимательнее к деталям.

Алеся Парханович:

Это рама, потому что рама подбирается под рост. Колеса тоже – есть разные размеры: есть поменьше, есть побольше – как вам удобнее, для каких целей. А еще, если вы планируете кататься по лесам, то можете взять хорошую рабочую вилку.