Как подготовить велосипед к сезону? Рассказываем, на какие детали нужно обратить внимание

Велосезон объявлен открытым. Пора доставать железного коня из пыльной кладовки и мчать навстречу приключениям. Но прежде не забудьте проверить техническое состояние двухколесного друга, устройте мини-диагностику.
Велосезон объявлен открытым. Пора доставать железного коня из пыльной кладовки и мчать навстречу приключениям. Но прежде не забудьте проверить техническое состояние двухколесного друга, устройте мини-диагностику.
Алеся Парханович, велосипедист:
Лучший способ – обслужить велосипед осенью и поставить его зимовать. Основные моменты: обслужить втулки, раз в год меняются тросики переключения передач. Если у вас цепь уже нерабочая, тоже расходные материалы меняйте по ходу использования велосипеда.
А тем, кто еще не успел обзавестись собственным велосипедом, при его выборе советуют быть внимательнее к деталям.
Алеся Парханович:
Это рама, потому что рама подбирается под рост. Колеса тоже – есть разные размеры: есть поменьше, есть побольше – как вам удобнее, для каких целей. А еще, если вы планируете кататься по лесам, то можете взять хорошую рабочую вилку.
Не менее важна и экипировка. От серьезных травм на дороге надежно защищает шлем. Когда выбор сделан, можно смело отправляться в свое первое маленькое путешествие. Для того чтобы получить максимум удовольствия от прогулки, выберите веломаршрут по душе. Двухколесный рейс вокруг Минского моря или живописный тур вблизи реки Птичь – масса вариантов.
Алеся Парханович:
Это будет мой уже четвертый велосезон. Классный релакс. Несмотря на то что это физическая активность, мозг отдыхает, тело напрягается, и потом получаешь классные эмоции.