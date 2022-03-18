Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Лукашенко поздравил с Днём образования внутренних войск МВД

Новости Беларуси. Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Сегодня, 18 марта, в нашей стране отмечают День внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Глава государства подчеркнул, что сегодня внутренние войска – это высокопрофессиональная военная организация, которая, сохраняя традиции и опыт ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, способна в полной мере обеспечить правопорядок в стране, мирный труд и покой граждан.