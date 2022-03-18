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Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Лукашенко поздравил с Днём образования внутренних войск МВД

18 марта 2022 08:00
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Новости Беларуси. Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Сегодня, 18 марта, в нашей стране отмечают День внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Лукашенко поздравил с Днём образования внутренних войск МВД-1

Глава государства подчеркнул, что сегодня внутренние войска – это высокопрофессиональная военная организация, которая, сохраняя традиции и опыт ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, способна в полной мере обеспечить правопорядок в стране, мирный труд и покой граждан.

Более сотни лет на страже мирной жизни белорусов. Лукашенко поздравил с Днём образования внутренних войск МВД-4

Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов внутренних войск МВД за преданность стране и народу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и новых успехов в благородном деле служения родной Беларуси.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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