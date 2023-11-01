Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление

Новости Беларуси. Мечты о безопасном отдыхе – теперь реальность. Ребят из Донецкой Народной Республики тепло встретили в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос» в Кобринском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область присоединилась к инициативе фонда Алексея Талая и приняла на оздоровление 40 детей из Донбасса в возрасте от 6 до 16 лет. Здесь мальчики и девочки смогут не только отдохнуть, укрепить иммунитет, но и познакомиться с нашей страной поближе. Но сперва медицинское обследование и санаторно-курортное лечение с курсами массажа и различных ванн.

Ребята уже осваиваются, а персонал прилагает усилия, чтобы дети смогли почувствовать себя в безопасности и восстановиться. Готовы учесть все пожелания детей и их сопровождающих.

Елена Андреева:

Военные действия я застала. Прилетел снаряд прямо там, где я была, прямо в дом. Я была на улице в тот момент, и прилетел снаряд буквально в 50 метрах от меня. На меня все посыпалось, но, слава богу, я выжила. Это очень страшно для детей.

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Если вдруг в процессе какие-то появятся пожелания, мы обязательно их исполним!