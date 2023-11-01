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Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление

01 ноября 2023 11:09
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Новости Беларуси. Мечты о безопасном отдыхе – теперь реальность. Ребят из Донецкой Народной Республики тепло встретили в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос» в Кобринском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление-1

Брестская область присоединилась к инициативе фонда Алексея Талая и приняла на оздоровление 40 детей из Донбасса в возрасте от 6 до 16 лет. Здесь мальчики и девочки смогут не только отдохнуть, укрепить иммунитет, но и познакомиться с нашей страной поближе. Но сперва медицинское обследование и санаторно-курортное лечение с курсами массажа и различных ванн.

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление-4

Ребята уже осваиваются, а персонал прилагает усилия, чтобы дети смогли почувствовать себя в безопасности и восстановиться. Готовы учесть все пожелания детей и их сопровождающих.

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление-7

Елена Андреева:
Военные действия я застала. Прилетел снаряд прямо там, где я была, прямо в дом. Я была на улице в тот момент, и прилетел снаряд буквально в 50 метрах от меня. На меня все посыпалось, но, слава богу, я выжила. Это очень страшно для детей.

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление-10

Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома: 
Если вдруг в процессе какие-то появятся пожелания, мы обязательно их исполним!

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление-13

За эти две недели дети из ДНР увидят реликтовый лес Беловежской пущи и ее обитателей, познакомятся с белорусским Дедом Морозом. Ребят ждут и в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой», где им расскажут о героических страницах истории цитадели. В плотном графике найдется место вкусной экскурсии на производство кобринского мороженого и завода игрушек.

# Благотворительная акция # общество # Вадим Кравчук # Фотофакт

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