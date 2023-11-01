Литва ужесточит контроль за грузами на границе

Литва вводит очередные ограничения на границе с Беларусью. 31 октября сопредельная сторона заявила об ужесточении контроля за грузами. Вероятно, чтобы и без того длинные очереди на въезд в ЕС стали еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.