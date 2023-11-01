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Литва ужесточит контроль за грузами на границе

01 ноября 2023 10:35
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Литва вводит очередные ограничения на границе с Беларусью. 31 октября сопредельная сторона заявила об ужесточении контроля за грузами. Вероятно, чтобы и без того длинные очереди на въезд в ЕС стали еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ужесточит контроль за грузами на границе-1

Весь октябрь литовские контрольные службы в день пропускали не более 30 % большегрузов от возможного количества, намеренно тормозя процесс. В течение последних двух недель среднесуточное количество фур перед погранпереходами составляло 1,5 тысячи. По данным Госпогранкомитета Беларуси, сейчас возможности въехать в Евросоюз через Литву ожидают более 1 400 грузовиков.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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