Литва ужесточит контроль за грузами на границе

Литва вводит очередные ограничения на границе с Беларусью. 31 октября сопредельная сторона заявила об ужесточении контроля за грузами. Вероятно, чтобы и без того длинные очереди на въезд в ЕС стали еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь октябрь литовские контрольные службы в день пропускали не более 30 % большегрузов от возможного количества, намеренно тормозя процесс. В течение последних двух недель среднесуточное количество фур перед погранпереходами составляло 1,5 тысячи. По данным Госпогранкомитета Беларуси, сейчас возможности въехать в Евросоюз через Литву ожидают более 1 400 грузовиков.