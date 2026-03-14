Хозяйства Брестской и Гродненской областей ведут сев яровых культур

Белорусские регионы включаются в важнейший этап сельскохозяйственного года. Весеннюю посевную уже начали в южных и западных районах. Аграриям способствует погода. Так, хозяйства Брестской и Гродненской областей уже ведут сев яровых культур. Первые полевые работы начаты также в Гомельском и Могилевском регионе. Накануне, во время рабочей поездки в Могилевскую область, Президент заявил, что в 2026 году нужно собрать зерна больше, чем в 2025-м. Напомним, тогда в закрома положили свыше 11 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, глава государства потребовал строгой дисциплины, как от работников, так и руководителей. Чтобы выполнить поставленные задачи провести работы необходимо в оптимальные сроки. Так, в Зельвенском районе Гродненской области аграрии без промедления включились в посевную. Ранними яровыми планируют засеять четыре тысячи гектаров. Работы уже начали на сельхозпредприятии «Бородичи». На следующей неделе к ним присоединятся все хозяйства района.

Александр Пацкевич, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Зельвенского райисполкома:

Если брать озимых, у нас 12 тысяч гектар, которые надо подкормить. Уже все хозяйства приступили к подкормке. Рапса у нас более 4 тысяч надо подкормить. Тоже все хозяйства приступили. Подкормлено уже около 70 % площадей рапса. В 2026 году у нас увеличена площадь сахарной свеклы, получается на 300 гектар. Пшеницы озимые у нас больше в этом году.

В нынешнем сезоне в Беларуси планируют увеличить посевные площади под некоторые сельхозкультуры. В частности, аграрии делают ставку на кукурузу. Также поставлена задача получить 1 миллион тонн картофеля. Всего в Беларуси в весенних работах будет задействовано около 75 тысяч сельхозмашин.