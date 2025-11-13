Как победить сахарный диабет без медикаментозного лечения? Рассказали в центре «Нордин»

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом во многих странах проводят масштабные профилактические мероприятия, чтобы напомнить о важности ранней диагностики и правильного образа жизни.

Дата 14 ноября выбрана неслучайно. Именно в этот день родился знаменитый ученый Фредерик Бантинг, который открыл инсулин – один из главных гормонов, необходимых для лечения сахарного диабета.

Вера Позняк, корреспондент:

По данным Всемирной организации здравоохранения, от сахарного диабета страдает более 500 миллионов человек. В Беларуси также ведется строгий учет. Только в 2025 году под наблюдением находятся 407 тысяч пациентов. Начать лечение сахарного диабета важно как можно раньше, а иногда достаточно просто изменить свой образ жизни.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Сахарный диабет – это сложное заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена веществ на уровне глюкозы крови, но затрагивает оно, тем не менее, все органы системы человека, особенно нашу сердечно-сосудистую систему.

Существует два основных типа диабета. Первый – когда поджелудочная железа не производит инсулин. И второй – когда клетки организма становятся резистентными к инсулину. Первый тип чаще встречается у молодых людей и требует постоянного введения инсулина. А второй чаще развивается у взрослых и может быть связан с образом жизни и питанием. Светлана Иванченко:

На какие симптомы следует обратить свое внимание? Прежде всего это повышенная масса тела, постоянная слабость, утомляемость, сонливость, возможно, сухость во рту, жажда, боли и покалывания в ногах, в руках, онемения. Можно этот сахарный диабет второго типа не просто избежать, а, по крайней мере, выявить его на раннем этапе, когда все его проявления и последствия еще обратимы путем не всегда даже медикаментозного лечения, а даже модификации образа жизни.

В течение долгого времени заболевание может протекать без ярко выраженных симптомов, что делает его особенно опасным. Люди могут годами не подозревать о наличии у них диабета, пока не начнут проявляться серьезные осложнения – проблемы с сердцем, пучками, зрением или нервной системой. Светлана Иванченко:

В качестве скрининга необходимо минимум раз в году проверять свой уровень глюкозы в крови. Если выявлены какие-либо нарушения, то уже будут назначаться уточняющие анализы. Обязательно смотреть уровень липидов, то есть жиров в крови. Это холестерин, функция печени, функция почек. Все это вам может назначить доктор на приеме и дополнить эти базовые обследования теми показателями, которые будут нужны именно вам индивидуально.

Что еще можно сделать для профилактики диабета? В первую очередь, обратите внимание на свой образ жизни. Здоровое питание играет ключевую роль. Старайтесь включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Ограничьте употребление сахара. Светлана Иванченко:

Постоянная физическая активность улучшает обмен сахара в крови. Это минимум 40 минут быстрой ходьбы в сутки. То есть темп ходьбы человек подбирает самостоятельно, по своему состоянию, приблизительно на четверть, на треть активнее, чем бы человек просто шел в расслабленном состоянии, гуляя. То есть темп мы выбираем сами и считаем, скорее, продолжительность, чем количество шагов, потому что и длина шага, и скорость шага у у всех индивидуальная.