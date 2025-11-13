В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор

Должностные лица, ответственные за организацию выполнения соответствующих мероприятий, работали под руководством начальника главной военной инспекции. Офицеры на практике отточили детали правильной организации службы, исключающей опасность для подчиненных.

Дмитрий Стрешинский, начальник главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:

Актуальность этого мероприятия обусловлена требованиями министра обороны Республики Беларусь о необходимости создания безопасных условий военной службы при решении задач боевой подготовки. Направленность мероприятия обусловлена тем, что министром обороны Республики Беларусь новый учебный год определен Годом боевого слаживания. В ходе его проведения особое внимание будет уделено качеству проведения мероприятий подготовки войск по предназначению. В ходе учебно-методического сбора нами для обучаемых будут продемонстрированы безопасные приемы и способы организации выполнения мероприятий повседневной деятельности.

Такие сборы помогают укрепить дисциплину, исключить риски для личного состава. Главная задача – создать условия, при которых военная служба остается безопасной и эффективной.