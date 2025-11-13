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В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор

13 ноября 2025 07:34
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Обеспечить безопасность военной службы. В Осиповичском гарнизоне прошел учебно-методический сбор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор-2

Должностные лица, ответственные за организацию выполнения соответствующих мероприятий, работали под руководством начальника главной военной инспекции. Офицеры на практике отточили детали правильной организации службы, исключающей опасность для подчиненных.

В Осиповичском гарнизоне прошёл учебно-методический сбор-4

Дмитрий Стрешинский, начальник главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:
Актуальность этого мероприятия обусловлена требованиями министра обороны Республики Беларусь о необходимости создания безопасных условий военной службы при решении задач боевой подготовки. Направленность мероприятия обусловлена тем, что министром обороны Республики Беларусь новый учебный год определен Годом боевого слаживания. В ходе его проведения особое внимание будет уделено качеству проведения мероприятий подготовки войск по предназначению. В ходе учебно-методического сбора нами для обучаемых будут продемонстрированы безопасные приемы и способы организации выполнения мероприятий повседневной деятельности.

Такие сборы помогают укрепить дисциплину, исключить риски для личного состава. Главная задача – создать условия, при которых военная служба остается безопасной и эффективной. 

# Дмитрий Стрешинский # Вооруженные силы Республики Беларусь

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