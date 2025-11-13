Брестская таможня пресекла попытку незаконного ввоза грузовых микроавтобусов под видом легковых

Попытку незаконного ввоза грузовых микроавтобусов под видом легковых пресекла Брестская таможня. В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ведомства, схема была организована в сговоре с другими лицами, чтобы сэкономить на утилизационном сборе около 180 тысяч рублей.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Четыре грузовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью свыше 440 тысяч рублей были везены из Польши через пункты пропуска «Брест», «Каменный Лог» и «Бенякони». Уже на территории Беларуси их видоизменяли кустарным способом в транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, ставка утилизационного сбора за которое значительно ниже. Далее транспортные средства в облике легковых направляли в ведомственный пункт таможенного оформления с целью выпусков свободного обращения. Результаты судебных автотехнических экспертиз также подтвердили наличие изменений в конструкциях транспортных средств, предусмотренных производителем.

Теперь фигурантам грозит наказание – от штрафа до лишения свободы сроком до 6 лет.