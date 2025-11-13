Физико-математическая неделя завершилась: впереди – финал в Минске!

Фестиваль проводится Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации , Центра международных связей Министерства образования Беларуси и Русского Дома в Минске .

Неделя экспериментов, открытий и вдохновения подошла к концу. С 5 по 12 ноября в рамках Физико-математического фестиваля участники из Беларуси и России прожили насыщенные дни – встречались с учеными, решали задачи, искали красоту в формулах и физику в поэзии.

От жидких кристаллов до поэтической физики

5 ноября неделя стартовала лекцией Александра Ивановича Грибкова, доцента кафедры общей и теоретической физики ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Его рассказ о «Жидких кристаллах и их свойствах» открыл мир материалов, которые управляют светом и цветом на наших экранах. Участники не просто слушали, а проверяли знания на практике – через небольшие опыты и наблюдения.

6 ноября Ирина Николаевна Балаба, доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгебры, математического анализа и геометрии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, захватила внимание слушателей лекцией «Симметрия в науке и искусстве».

«Понятие симметрии проходит через всю историю человечества, – напомнила профессор. – Принципы симметрии встречаются в физике и математике, химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Симметрия не только противостоит хаосу и беспорядку, но и, как говорил Лев Толстой, она приятна глазу».

Лекция соединила научную строгость с эстетикой гармонии, показав, как математические закономерности воплощаются в мире искусства.

10 ноября прошел квиз «Светило № 14» – необычная игра, где физика и математика встретились с произведениями А.С. Пушкина. Авторы, Наталья Ханненкова и Ольга Медведева, нашли в строках поэта отражения законов механики, света и звука.

«Мы смотрим на поэзию глазами математика и физика – и видим там чудеса природы», – с улыбкой заметила Наталья Ханненкова.

11 ноября Александр Валерьевич Родионов, старший преподаватель кафедры алгебры, математического анализа и геометрии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, предложил участникам провокационную тему – «Цепные дроби. Арифметика листа бумаги». Почему лист А4 имеет размеры именно 210 × 297 мм? Можно ли в обычном листке увидеть математическую пропорцию? Простые вопросы привели к построению математических моделей и поиску гармонии между математикой и повседневной жизнью.

Завершилась неделя лекцией кандидата физико-математических наук, доцента кафедры общей и теоретической физики ТГПУ им. Л.Н.Толстого Александра Прокопьевича Плотникова о практических приемах использования теплопередачи – от теоретических основ к инженерным и прикладным решениям.

Объединяя регионы и идеи

В фестивале приняли участие 73 учреждения образования по всей Беларуси. Мероприятие собрало учителей, наставников и учащихся, которые ищут новые подходы к преподаванию точных наук и развивают научное мышление через творчество.

«Физико-математическая неделя – это не просто цикл занятий, а единое научное пространство, где встречаются идеи, опыт и вдохновение», – отмечают организаторы.

Следующий этап – финал в Минске

Теперь участникам предстоит новый вызов. Каждая команда должна сформулировать тему творческого задания по физике, математике, астрономии или в междисциплинарном формате. Эти идеи пройдут экспертную оценку жюри, и только 20 лучших тем войдут в банк заданий очного этапа.

19 ноября в Минске, на базе Национального детского технопарка, состоится финал Физико-математического фестиваля. Программа включает пленарное заседание, постерную слайд-сессию, практическую сессию и командное состязание. В завершение – подведение итогов и награждение победителей.

Проект объединяет два государства, десятки площадок и сотни талантливых участников – во имя одного: чтобы победило знание!

Материалы занятий физико-математической недели размещены на сайте https://edubel.by/news/

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