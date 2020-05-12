Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция

Паутинный клещ – враг всех садоводов. Попасть в дом он может самыми разными способами. Через открытые окна, с покупным растением или на одежде. А вот вывести этого вредителя довольно сложно. Как победить паутинного клеща, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:

Часто садоводы, выращивающие рассаду у себя дома, могут заметить на своих растениях непонятные изменения. Они могут быть на розах, на баклажанах, на огурцах, на перцах, на фуксиях. Листья начинают менять свою форму, появляются белые точки, потом лист желтеет, растение болеет и погибает. Скорее всего, это паутинный клещ.