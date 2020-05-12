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Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция

12 мая 2020 07:58
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Паутинный клещ – враг всех садоводов. Попасть в дом он может самыми разными способами. Через открытые окна, с покупным растением или на одежде. А вот вывести этого вредителя довольно сложно. Как победить паутинного клеща, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:
Часто садоводы, выращивающие рассаду у себя дома, могут заметить на своих растениях непонятные изменения. Они могут быть на розах, на баклажанах, на огурцах, на перцах, на фуксиях. Листья начинают менять свою форму, появляются белые точки, потом лист желтеет, растение болеет и погибает. Скорее всего, это паутинный клещ.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-1

Заметить этого вредителя практически невозможно, если только воспользоваться увеличительным стеклом, но бороться с ним все равно надо до того момента, пока вы высадите свою рассаду в парник.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-4

Для борьбы с паутинным клещом мы используем акарицидные препараты, именно они воздействуют на паукообразных. Можно также использовать биологические препараты, они не накапливаются в растениях, в почве и безвредны для человека.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-7

Мы берем растение и ставим его в пакет.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-10

Разводим препарат согласно инструкции. Для этого удобно использовать шприц.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-13

И обрабатываем наше растение.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-16

Заворачиваем наш пакет и оставляем его примерно на сутки.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-19

Очень важно для профилактики обработать все соседние растения.

Как победить паутинного клеща? Пошаговая инструкция-22

# Растения и цветы # общество # Елена Макаревич # Фотофакт # Полезные советы

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