Как по почерку человека определяют его характер, настроение и профессию и раскрывают уголовные дела

Новости Беларуси. Эксперты-криминалисты как никто знают, что каждое преступление, как и сам преступник, имеют свой почерк. Зачастую именно это помогает в раскрытии уголовных дел. Но, как утверждают специалисты, по почерку о человеке можно рассказать гораздо больше, чем он сам думает. От особенности характера до его профессии. Например, каждый из нас пытался расшифровать то, что на рецепте написал врач. Чаще всего это невозможно, но, оказывается, это вполне объяснимо.

Почерк – это отражение человека, автограф – его визитная карточка, рассказывает графолог Сергей Чичук. К примеру, перечеркнутая подпись значит недовольство собой, оставленная слева на листе – неопределенность в жизни. По манере письма он может нарисовать точный психологический портрет личности. Рукопись рассказывает ему больше, чем знает о себе человек. Жадность, стрессоустойчивость, уровень интеллекта, спонтанность в выражении чувств. Все это читается. Проследить можно даже состояние души: если при письме строчка уходит вверх, значит в данный момент вы на эмоциональном подъеме.

Кому-то непринципиально выводить каждую букву, для кого-то это целое искусство.

Сергей Чичук, эксперт-графолог:

Каллиграфический почерк говорит о том, что человек ответственный. Что такое каллиграфия? Это, во-первых, повышенная читабельность. Акцент человека на форму, чтобы она была красивая, читабельная. Соответственно, почерк как средство коммуникации. Если человек хочет быть понятым.

Вот так, по каллиграфическому почерку, несколько лет тому в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД раскрыли уголовное дело, по которому следователям, казалось бы, еще строчить и строчить. Тогда почерк подозреваемых ровным счетом не сказал ни буквы, но наметанный глаз эксперта выследил виновного.

Андрей Поскребко, главный эксперт Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь:

Почерк был настолько каллиграфичен и запоминающимся, что мы вспомнили, что где-то его видели. Вспомнили, что мы его исследовали раньше по совершенно другому уголовному делу.

В нашей практике единственный случай, когда это было чисто экспертное раскрытие.

А вот неразборчивый почерк говорит об уровне интеллекта. Все мы ходим в поликлинику и часто жалуемся на каракули врачей. Сейчас мы на приеме у терапевта. У Жанны Васильевны на этот счет свой диагноз.

Жанна Козейко, заведующая терапевтическим отделением 34-ой поликлиники Минска:

Это больным кажется, что почерк крайне неразборчивый. Потому что в записях есть медицинские термины, которые понятны только нам, врачам.

Неразборчивый почерк встречается среди врачей так же часто, как и среди людей другой специальности.

По статистике, самые нечитабельные записи в карточках пациентов у хирургов и гинекологов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. След оставляет профессия. Работа медиков требует оперативности. С точки зрения графологии учитывается еще один фактор.

Сергей Чичук, эксперт-графолог:

Профессия располагает, чтобы почерк где-то был нечитабельным. Потому что нечитабельность можно характеризовать как отстраненность. Потому что много пациентов, много жалоб, и, если врач будет вовлекаться в проблемы каждого человека, в его жалобы, то уже будет эмоциональное выгорание.

Если врач расписывается под здоровьем человека, то за подписью эксперта стоит судьба. Потому их автограф – заметный след в уголовных делах. Порой почерковедческая экспертиза и рубит тот гордиев узел судебных разбирательств. Предсмертные записки, завещания, финансовые бумаги. Работают здесь с разными документами.

Подпись подлинная или фикция, идентификация исполнителя рукописи. Иногда на один только автограф уходит не одна неделя.

Сейчас почерковеды работают с уголовным делом, по которому назначено 500 экспертиз. Для сравнения: за 2012 год здесь дали 400 заключений.

Татьяна Валуева, старший эксперт Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь:

На исследование нам поступили технические паспорта на медицинскую технику. У следствия стоит вопрос: кем же они заполнялись? Должны были заполняться сотрудником предприятия, которое изготавливает эту технику, которая пришла к нам в республику. Но возникли подозрения, что здесь причастны еще и другие люди.

Если человеку есть что скрывать, он об этом обязательно напишет, рассказывает эксперт. Менять наклон, нажим, размер букв нет смысла. Почерковед прочитает и контроль над собой, и давление извне, и даже запах алкоголя унюхает.

Контролировать почерк невозможно. Индивидуальные признаки все равно нарисуют общую картину. Почерковедам достаточно пяти экспериментальных листов рукописи или цифровой записи. Время на сверку – и вот Валуева уже озвучивает первые выводы.

Татьяна Валуева, старший эксперт Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь:

Я вижу устойчивость определенных признаков сразу в пяти документах. Я могу сказать, что это выполнял один человек. Повторение движений в овале при выполнении цифры ноль, соединение знаков минус и плюс, направление их движений. Это писала женщина, которая является сотрудником этого завода.

В помощниках – лупа и микроскоп, но верит Валуева только собственным глазам. Строчкой ниже, утверждает эксперт, к документу уже прикладывалась другая рука. Среди подозреваемых ее нет.

Татьяна Валуева, старший эксперт Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь:

Хотя запись очень краткая, но прослеживаются несколько признаков, которые подтверждают, что эти записи выполнены одним человеком. И при сравнении с образцами почерка работника предприятия мы не нашли той совокупности. Женщина пишет совершенно по-другому.

Своим почерком человек может написать и даже переписать свою жизнь. В прямом смысле. Изменяя его, меняются черты характера, утверждает Чичук. Выбор профессии и тот читается в рукописи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы решили поэкспериментировать. Пол-листа текста от руки, автограф и тест на профориентацию пройден.

Сергей Чичук, эксперт-графолог:

Можно сказать из Вашего почерка, что Вы достаточно уверенный в себе человек. Для журналиста важно. Читабельность здесь порядка 90%. Есть некоторые нечитабельные буквы. В целом можно сделать вывод, что с коммуникацией у Вас все нормально.

Почерк весь достаточно слитный. Это говорит о спонтанности.

Можете ли Вы быть журналистом? Да. Правильный ли выбор в профессии сделали? Хороший выбор.