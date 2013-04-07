Экстримал пролетел 6 километров над океаном на 160-ти воздушных шарах

Новости ЮАР. Необычный полёт совершил Мэтт Силвер-Вэллэнс, уроженец Южноафриканской республики. Над океаном мужчина пролетел на 160-ти воздушных шарах. Связку, высотой с 12-этажку и диаметром в 15 метров, наполняли гелием 25 человек.

В повседневной жизни Мэтт Силвер-Вэллэнс торгует медицинским оборудованием. Целью его полёта был сбор средств на строительство детской больницы имени Нельсона Манделы. Задуманное реализовать не удалось: пролетев часть пути, мужчина выпустил шары из рук, из океана Мэтта вылавливали спасатели. Однако его поступок достоин уважения: африканец пролетел почти 6 километров над водами, полными акул.