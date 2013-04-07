Геология: романтика экспедиций в сочетании с тяжелейшим трудом в глухих местах

Новости Беларуси. Праздник недели. 7 апреля его отмечают люди, пожалуй, самой романтической профессии. А именно – геологи. Но за внешней романтикой стоит тяжелый труд. Глухие места, полное отсутствие бытовых, привычных нам удобств – чаще всего это остается в тени их работы. Видимый результат – появление буровых установок, соляных и не только шахт, горно-обогатительные комбинаты и многое-многое другое.

От киношного образа геолога Александра Александровича отличало разве что отсутствие бороды. На все полевые работы он брал с собой бритву. А еще никогда не расставался с гитарой: ни в уссурийской тайге, ни в сирийской пустыне.

Когда не было Интернета и плееров, для оторванных на месяцы от дома экспедиций гитара была предметом первой необходимости. Правда, среди геологической братии этот музыкальный инструмент обладал повышенным износом. Эта гитара уже пятая. Остальные не выдержали суровых маршрутов.

Александр Святогоров, геолог:

Геолога без песен трудно себе представить. Кто не мог, все равно пел, подпевал, как угодно. Но самое главное, что нас объединяло, – это единство, чувства, романтика. Бродяжничество сидело в крови.

В советские годы мегапопулярная и, как бы сейчас сказали, распиаренная во всевозможных фильмах и книгах профессия геолога манила романтикой и приключениями. На долю Александра Александровича их выпало немало. Месяцами он пропадал в Приморье, Забайкалье и на Северном Урале, где часто рисковал жизнью. Дважды тонул, падал с обрыва, был укушен ядовитой змеей и лоб в лоб встречался с медведями.

Александр Святогоров, геолог:

Напали на семью медведей, медвежат. Медведица медвежат на ели посадила, а сама нас не трогала.

Все тяготы полевых работ терпела и жена Александра Александровича. Они познакомились еще в институте. Тамара Ефремовна, как большинство женщин-геологов, могла бы остаться «кабинетным» специалистом. Но словно декабристка поехала за мужем. А в Уссурийске другой работы не было – только на маршрут, без скидки на слабый пол.

Тамара Святогорова:

Когда спускаешься с сопки вниз, крутые склоны, хватаешься за кусты, а они колючие. С тех пор я не люблю жасмин. Там его так много, этот воздух такой. Я пришла с маршрута вся покусанная комарами, исцарапанная.

Подъем в 3 утра, чтобы успеть поработать до росы. За плечами огромный рюкзак, который только тяжелеет. Провиант тает – его место занимают образцы горных пород. По сравнению с лыжными походами в Карелии или равнинной Беларусью, уссурийская тайга для хрупкой женщины была непроходимыми джунглями. Партии геологов туда высаживали на вертолете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр и Тамара Святогоровы:

Еле-еле подняла рюкзак с его помощью. Не менее 20 кг. А тут еще рпэшка впереди, чтобы мерить радиацию. Весь ты в этом костюме, противоэнцефалитном, чехол, завязано, а комаров столько и мошки, нужно спасаться. Так мы вот папоротник заталкивали и шли.

Сегодня Александру Александровичу не обязательно покидать кабинет, чтобы делать геологические прогнозы. Богатства Земли помогает исследовать космос. По снимкам, теперь и с белорусского спутника, космоаэрогеологи дают наводку коллегам.

Он знает все, чем богаты недра Беларуси. Щебень, соль, мел, доломит. Есть потенциал и для добычи золота и алмазов.

Александр Святогоров, геолог:

Первый алмаз был найден в Припятской впадине. Даже на глубине.

А это гомельское нефтеносное Полесье. Сюда молодой украинский геолог приехал 40 лет назад и прошел путь от рабочего до главного геолога.

Александ Сусленко, главный геолог Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения РУП «Белгеология»:

Мои предшественники и, я думаю, будущие, – это энтузиасты этого дела. Тут случайных людей нет.

Буровая установка – это целый завод. 56 метров высотой в поле она уже кажется гигантской, глубиной же скважина 3 тысячи метров. И это не предел. Белорусские ученые копают все глубже – на 5 и более тысяч метров. Добывать нефть – удовольствие недешевое. Установка «ест» по 3 тонны дизеля ежедневно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но игра стоит свеч.

Александ Сусленко, главный геолог Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения РУП «Белгеология»:

За каждый затраченный бюджетный рубль мы 7 прибыли даем.

Работа буровиков сложная. Спасает тот самый присущий геологам командный дух.

Руслан Барановский, машинист буровой установки:

Взаимопонимание, мужская выдержка. В условиях сложных приходится работать, так как находимся в погодных условиях, погода бывает разная: жара, холод.

От черного золота к черному кварцу. Для Валентины Леонтьевны это больше, чем украшения. Настоящая «стоун-терапия».

Словно хозяйка медной горы для каждого экспоната она находит свой эпитет. А их здесь более 20 тысяч. От пород-ровесников Земли, бриллиантов и изумрудов, выращенных в Беларуси, до самоцветов из Бразилии.

Валентина Смолякова, заведующая Музеем землеведения БГУ:

Каменная фиалочка, или еще называют «сиреневый туман». Из всех кварцев он наиболее интересен и считается драгоценным камнем.

И если самая большая белорусская коллекция минералов – азбука для геологов, это – конспект под ногами. Здесь каждый шаг буквально открывает новую горную породу. По уникальной геологической аллее БГУ можно изучать и географию, и геологию. Здесь собраны 27 видов камней из Латинской Америки, Южной Африки и других уголков мира.

Труд разведчика недр тяжелый, как ни крути. Недаром за столом ученого притаился походный рюкзак, при ближайшем рассмотрении доверху набитый горными породами. Это вещдоки из каждой экспедиции, что геологи не просчитались и напали на нужную породу.

Геологов Александр Александрович сравнивает с моряками дальнего плавания, только сухопутными. Потому, как заведено, в профессиональный праздник, обязательно поднимает тост «За тех, кто в поле!» Сегодня супруги-геологи с удовольствием вспоминают приключения на уссурийских сопках. Ведь 55 лет спустя они все так же одержимы своей профессией.