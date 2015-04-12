Как пляжи Минска готовятся к летнему сезону-2015?

Новости Беларуси. До начала сезона активного отдыха осталось всего ничего. О том, что готовит столица для любителей провести свободное время на природе — сегодняшний разговор в студии программы «Большой город» на СТВ.

Подготовка столичных пляжей к летнему сезону в разгаре. Примерно через месяц минские и пригородные «курорты» ждут первых посетителей. Всего в столице 25 зон отдыха, на которых вовсю кипит работа.

Как сделать город чище, а свободное время провести лучше, рассказал гость программы Павел Богданчик, директор унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».

Что сейчас происходит на столичных пляжах?

Павел Богданчик, директор унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство»:

За «Минским лесопарковым хозяйством» закреплено 6 водохранилищ, на которых расположено 25 пляжей. На всех пляжах идет бурная работа по подготовке. Идет уборка мусора, убираем деревья сухостойные, ремонтируем пляжное оборудование, которое сломалось за зимний период, устанавливаем дополнительные контейнера, ремонтируем дороги, стоянки, будем устанавливать дополнительно беседки – все оборудование приводим в должное санитарное состояние.

Какие из водохранилищ наиболее популярны у горожан?

Павел Богданчик:

По-прежнему остается популярным Заславское водохранилище и Минское море. В черте города – Цнянское водохранилище, на котором расположено пять пляжей, и Дрозды.

Что нового ожидать на пляжах города? Какая инфраструктура будет создана для удобства людей? «Культура отдыха»: человек хочет чистоты и порядка, а сам мусорит, ломает и занимается вандализмом – как с этим бороться?

На все вопросы по тебе вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!