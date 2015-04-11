Белорусы празднуют Пасху. Знаете ли Вы, что кулич вкуснее деревенский, а красители для яиц могут быть опасными?

Светлое Христово Воскресение отмечают 12 апреля православные верующие. Но в эти дни были приятные приготовления. Традиционно – в деревне, и по-современному – в городе. Вместе с героями следующего сюжета к Пасхе готовился наш корреспондент Дмитрий Боярович и убедился, что хорошее от Бога, а печальное от людей может поджидать во время праздника.

Софья Ивановна сегодня встала рано – в Страстную субботу у женщины много дел. Печь пироги, тем более на Пасху, из них главное. По семейному рецепту – пропорции и ингредиенты жительнице глубинки передала мать еще в середине прошлого века.

Изюминка в бабушкиных пирогах не одна. Сушеный виноград, к слову, единственный «покупной» ингредиент. Остальное свое. Муку Софья Ивановна размешивает деревянной ложкой (той же, что и полсотни лет назад), а изюм топит с помощью венчика.

А это уже Минск. У Ани к Пасхе подход художественный: пироги дизайнер не печет, но праздничных красок у нее на кухне хоть отбавляй. Девушка показывает: вот такое яйцо в пасхальное превратить можно за пару минут с помощью рук и ножниц.

Анна Белоусова, дизайнер:

Сейчас очень модно в Минске делать яйца декупажем.

За клей – яичный белок, за пасхальный инструмент – кисточка. Техника несложная, к тому же с эффектным результатом. Дизайнер говорит: то, что получается, раздаривает семье, друзьям и, главное, детям. Рисунок подбирает индивидуально.

Анна Белоусова, дизайнер:

Можно сделать даже Спайдермена для очень большого любителя супергероев. Можно Супермена. Можно, в общем, развлекаться как угодно.

15 минут работы – и на столе примерно десяток новых подарков в стиле барокко, романтизм или модерн. Последний разве что без страз. Такими праздничными яйцами, фантазирует Аня, можно и квартиру декорировать. Красиво и почти бесплатно.

Анна Белоусова, дизайнер:

Это стильно, современно, модно.

Однако стильно и модно иногда бывает вредно. Об этом говорят интернет-пользователи, мол, берегитесь искусственных красителей. В зоне риска – молодые мамы с детьми. Вот, к примеру, Анна. К Пасхе готовится вместе с двухлетней Соней. Куличи украшает посыпкой, причем не первый год. Но состав продукта читает, только когда ее попросили.

Анна Цагельник:

Прочитали, а сзади: «Ее нельзя использовать для детей». Получается, что всегда нужно читать, прежде чем что-то покупать. Особенно, если у вас есть маленькие детки.

Парадокс, но на этой пачке написано: «Продукт может влиять на внимание детей». Понятное дело, что есть краситель ребенку не дадут, но ведь, как говорится, за всем не уследишь. Как и за перечнем запрещенных добавок в подобных продуктах. На это специалисты отвечают так.

Алла Бондарук, заведующий лабораторией комплексных проблем РУП «Научно-практический центр гигиены»:

Если эти пищевые красители использовать в соответствии с той инструкцией, которая прилагается, то эти красители совершенно безопасны и безвредны. В том числе и для детей. Они подлежат контролю, строгой регламентации перед тем, как попадают в продажу.

А кроме пасхальных яиц и куличей в этом празднике, конечно, еще один атрибут – освящение еды. Батюшки уверяют: святая вода имеет мифическую силу. Хотя конкретных примеров, когда она, скажем, кого-то исцелила, не приводят.

Отец Дмитрий Сиваков, диакон Всехсвятской церкви:

Это прежде всего такая простая и доступная каждому человеку форма приобщения к празднику. Освещая, мы таким образом посвящаем это Богу и просим у него благословения. И Господь помогает, откликается.

А вот как именно откликается Господь, ясно далеко не каждому. Прежде всего не религиозному человеку.

Диакон Дмитрий не отрицает: на Пасху в церкви много людей, которые не до конца понимают смысл ритуала. Но от этого, подчеркивает священнослужитель, он не становится бесполезным.

Отец Дмитрий Сиваков, диакон Всехсвятской церкви:

Такой неосознанный поход на освящение пасхальной еды в церковь и меня сюда же привел. И я сейчас стою перед вами как священнослужитель. Я почувствовал присутствие Бога в церкви. Это такое прикосновение, по которому мы чувствуем, кто нас коснулся.

Кстати, о прикосновениях. Мы с Софьей Ивановной почти закончили подготавливать тесто, его осталось только замесить. В деревнях, да и в городе, делают это руками. Знающие говорят, мол, ложка, даже деревянная, здесь не поможет.

Куличи приготовлены правильно, когда с любовью и с чистыми мыслями. Об этом тоже говорят жители деревень, в том числе и наша героиня. Готовые куличи кладут обычно на подстилку. После этого сразу же – еще один ритуал.

Софья Ивановна:

Моя мама все время делала и говорила, что надо его «напоить». Немного водички – и протереть.

А после – еще один (деревенский) вариант покраски яиц. Его рецепт наверняка знают наши предыдущие герои – современный дизайнер и молодая семья. Но пользуются едва ли. А для Софьи Ивановны он незаменимый и проверенный временем.

Софья Ивановна:

В чистый четверг я замочила эту луковую шелуху, сейчас мы ее процедим и в этом отваре будем красить пасхальные яйца.

Тут уж точно все натуральное. Как говорится, в санстанции не проверяй. В печи яйца находятся несколько минут. Их, кроме всего прочего, готовят сегодня, чтобы в воскресенье окропить святой водой в церкви.

В «битки» принято играть на саму Пасху, в воскресенье. Кстати, говорят, тому, кто выиграет в эту игру, будет весь год сопутствовать удача. Этого желаем и каждому из вас. С наступающим праздником.