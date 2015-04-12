12 апреля мир отмечает День авиации и космонавтики

Новости Беларуси. «Поехали!». Именно с этих слов Юрия Гагарина началась эпоха покорения человеком Космоса. Сегодня всемирный День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» за 108 минут облетел Землю.

Вслед за легендарным Гагариным Вселенную покорили и наши земляки Петр Климук, Владимир Коваленок и уже в суверенной истории Олег Новицкий.

Многие государства вывели на орбиту собственные искусственные спутники Земли. В 2012 году к космическим державам присоединилась и Беларусь.

Зачитываясь в детстве книгами Жюля Верна, Иван Иванович часто представлял, как корабли отправляются в далекие галактики. Но вот что сам будет участвовать в запуске ракет в их долгие путешествия – этого не допускал даже в мечтах. Зато в одном не сомневался никогда: он точно свою жизнь свяжет с военной службой.

Иван Уминский, председатель Совета организации «Байконуровец»:

Мое поколение, мальчики и даже девочки, жили под впечатлением, под знаменем Победы, играли в разные игры, в бои, связанные с уважением к советской армии. И тогда у меня уже зародилась мечта, где-то с восьмого класса, что я все равно обязательно пойду в военное училище.

Военное училище, затем – служба в Германии, потом снова учеба – в Военной академии в Москве. И вот затем – «Байконур».

Многие просто не выдерживали экстремального климата: летом невыносимо жарко, а зимы очень суровые. Да и работа нелегкая. Близкие далеко, рядом с молодым офицером только его личная Луна – жена Раиса.

Иван Уминский, председатель Совета организации «Байконуровец»:

Штурмующим и небо и пространство,

И познавшим невесомости секрет.

Земной прописки пренебрегшим постоянство

И жаждущим познания других планет.

Эти стихи Иван Иванович написал в 1969 году, когда впервые в мире над землей состыковались корабли и космонавты по открытому космосу перешли из одного в другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За «Байконуром» прочно закрепилось слово «впервые»: первый полет человека в Космос, первый искусственный спутник земли. В послевоенные годы этот космодром был главным аргументом СССР в холодной войне.

Иван Уминский, председатель Совета организации «Байконуровец»:

Кроме того, что запуск искусственных спутников земли, кораблей различных, спутников различного назначение, космонавтов запуск, еще «Байконур» создал, испытал и сдал на вооружение, поставил на боевое дежурство на территории Советского Союза ракетный щит.

Сегодня Иван Иванович с теплотой вспоминает и недружелюбный климат, и тяжелую воинскую службу. Говорит, самое синее небо – в Байконуре.