Православные верующие всего мира отмечают свой главный праздник – Пасху

Новости Беларуси. Христос Воскрес! Воистину воскрес! Радостной новостью 12 апреля делятся друг с другом православные всего мира. Верующие отмечают свой главный праздник – Пасху.

Считается, что именно в этот день распятый на кресте Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми о чуде узнали женщины-мироносицы, которые пришли к погребальной пещере, чтобы совершить традиционный для того времени обряд – помазать тело умершего благовониями. Они и передали радостную весть всем верующим.

Сегодня Воскресение Господне – один из главных праздников в церковном календаре.

Со Светлым Христовым Воскресением православных верующих поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что «пасхальные праздники для каждого христианина имеют особый смысл, направляя общество к духовному совершенствованию и созиданию. Православные традиции, играют значительную роль в истории Беларуси и питают ее национальную культуру, призывают нас к торжеству любви и добра, учат жить в согласии со всеми людьми, быть терпимыми и милосердными друг к другу, неустанно заботиться об укреплении высоких нравственных идеалов».

Со светлым Христовым Воскресением президент Александр Лукашенко поздравил также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлый праздник Пасхи отмечают по всей Беларуси. Так, к Минскому Свято-Духову Кафедральному собору с самого утра верующие идут целыми семьями, чтобы освятить крашеные яйца и куличи.