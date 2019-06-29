Как пережить жару? 5 советов врача

Жара в городе! Как минчане спасаются от зноя и раскалённого июньского солнца, рассказываем в программе «Минск и минчане». Например, охлаждаются под кондиционерами, а в выходные едут поближе к воде. И если кто-то любит принимать солнечные ванны, то для большинства жара становится настоящей мукой. В общественном транспорте душно, за рулем – тяжело. Труднее всего приходится людям старшего возраста.

Жанна Козейко, врач-терапевт первой категории:

Люди с хроническими заболеваниями чаще всего отмечают ухудшение здоровья. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо соблюдать простые правила: стараться не выходить на улицу в самый солнцепёк – с 12 до 15. При выходе на улицу – надевать головные уборы. Одежда должна быть преимущественно из натуральных тканей. И спасительным действием обладает вода. Потребление воды должно быть больше, чем обычно – примерно около трёх литров в сутки. Можно взять влажное полотенце и протереть в тех местах, где проходят крупные сосуды. Это область шеи, подмышечные впадины. Можно приложить влажное полотенце на область лба, висков. Это улучшит теплоотдачу и облегчит ваше самочувствие. На авто в жару: 3 правила, чтобы не получить тепловой удар

Любителям ЗОЖ в такие дни врачи советуют воздержаться от тренировок на открытом воздухе. Лучше отказаться от силовых упражнений и занятий на беговой дорожке. А вот бассейн станет хорошей альтернативой привычным физнагрузкам.

Тепловой удар: кто в зоне риска и как влияет приём лекарств? Жанна Козейко:

Если тепловой удар свершился, во-первых, это сопровождается повышением температуры – возникает при этом озноб, рвота, головокружение. Может быть потеря сознания. Первая помощь при возникновении теплового удара – это перемещение в тень, более прохладное место. И наложение прохладных компрессов. В Испании для утоления жажды даже придумали свой национальный напиток. В его состав входит вода, миндаль и местные растения. В Италии, когда градус на пределе, приходит время сиесты. Офисы и магазины закрываются. Белорусы, в свою очередь, отказываются от обедов в заведениях и предпочитают прогуляться по тенистым аллеям, охладиться квасом, несладким соком и мороженым. Уж этого лакомства точно хватит всем!

Дарья Смарцова, начальник отдела маркетинга УП «Минский хладокомбинат №2»:

На сегодня мы продаём в Республике Беларусь около 40 тонн мороженого. К проведению ІІ Европейских игр мы разработали пломбир в сливочной и шоколадной глазури. Обёртка тематическая. Для минского хладокомбината наступила горячая пора – объёмы производства выросли в разы. Процесс приготовления ледяной продукции не останавливается ни на минуту. Пломбир, эскимо, мороженое-рожок и брикет. Десерт по душе найдётся для каждого гурмана. Очередь за холодным десертом выстраивается с самого утра. Между тем, топ у минчан остается неизменным.

Дарья Смарцова:

Что сегодня предпочитает наш покупатель: конечно же, это, в основном, классика. Сейчас у нас идёт полное обновление всей линейки в плане этикетки. Поменяли десерты все. В мае у нас было продано 540 тонн. Летом, соответственно, спрос растёт. Средние показатели за месяц – это от 450 до 700 тонн. Кроме мороженого, большим спросом пользуются свежевыжатые соки.

В торговых точках по всему городу фреши приготовят в считанные минуты прямо на глазах. Самым же популярным летним напитком, который помогает остудить пыл, остаётся квас. От бутылок ломятся полки магазинов, но что самое приятное – освежиться напитком можно прямо из бочки.

Ольга Гаврильчик, заместитель начальника Главного управления торговли услуг Мингорисполкома:

Его потребление меняется в зависимости от сезона. Если мы в обычный день продаём 16 тысяч литров в день, с наступлением летнего сезона его реализация увеличивается до 45 тысяч литров в день. А если наступает очередь жаркой погоды, то его реализация составляет порядка 65 тысяч литров в день.

В этом сезоне бочек с квасом меньше, чем в прошлом. Конкуренцию ему создают соки, морсы, коктейли в удобной таре, на любой вкус и кошелёк. Однако находятся среди горожан те, кто, несмотря на такой богатый ассортимент, не променяет вкус хлебного напитка ни на какой другой. Стаканчик кваса в зной для них такая же классика, как и холодник на обед. Впрочем, рецепт спасения от жары у каждого свой.