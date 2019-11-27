Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления

Беспошлинные лимиты в 500 евро и 25 килограммов существуют почти целый год, но нюансов остается много. Как с наименьшими потерями перевозить через границу товары и транспортные средства? Юлия Тетерук, начальник таможенного управления по организации таможенного декларирования:

В случае ввоза чаще чем раз в три месяца, соответственно, 300 евро и 20 килограмм. Если физическое лицо ввозит товар посылкой или перевозчиком, то разовая норма составляет 22 евро, 10 килограммов, месячная норма – 200 евро, 31 килограмм.

Превышение установленной нормы ударит по карману – вас ждут дополнительные финансовые потери: уплата таможенной пошлины и налога в размере 30% от стоимости товара. Юлия Тетерук:

Законодательно определен перечень товаров, в котором товары не являются для личного пользования. К таким товарам относятся двигатели внутреннего сгорания, ряд медицинской техники, станки и оборудование.

До первого июля 2011 года «свежие» авто с транзитными номерами европейских стран часто мелькали на улицах города. Например, только за 2009 в страну было ввезено 163 тысячи легковых транспортных средств. Льготы у многодетных и людей с инвалидностью были и тогда, но с появлением 140-ого указа все стало еще гораздо проще. Согласно официальному документу, отдельным категориям граждан при ввозе ими в Беларусь транспортных средств для личного пользования – государство возмещает 50% таможенных пошлин. Юлия Тетерук:

Причем возмещение предусматривается двумя способами. Первый способ – это непосредственно при таможенном оформлении, второй способ – в течение одного года после ввоза транспортного средства.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, достаточно предоставить удостоверение инвалида или многодетной семьи. Заработать таким путем вряд ли получится. По этому правилу можно ввезти не более двух автомобилей в год и за каждый из них придется отчитаться перед налоговой. Юлия Тетерук:

Лица с ограниченными возможностями не всегда могут самостоятельно купить, перевезти и провести таможенное оформление транспортного средства. Они обращаются либо к посредникам, либо к друзьям, родственникам, знакомым, делегируя свои полномочия путем составления нотариальной доверенности. Однако провести таможенное декларирование не имеет права.