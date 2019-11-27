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Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления

27 ноября 2019 08:54
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Беспошлинные лимиты в 500 евро и 25 килограммов существуют почти целый год, но нюансов остается много. Как с наименьшими потерями перевозить через границу товары и транспортные средства?

Юлия Тетерук, начальник таможенного управления по организации таможенного декларирования:
В случае ввоза чаще чем раз в три месяца, соответственно, 300 евро и 20 килограмм. Если физическое лицо ввозит товар посылкой или перевозчиком, то разовая норма составляет 22 евро, 10 килограммов, месячная норма – 200 евро, 31 килограмм.

Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления-1

Превышение установленной нормы ударит по карману – вас ждут дополнительные финансовые потери: уплата таможенной пошлины и налога в размере 30% от стоимости товара.

Юлия Тетерук:
Законодательно определен перечень товаров, в котором товары не являются для личного пользования. К таким товарам относятся двигатели внутреннего сгорания, ряд медицинской техники, станки и оборудование.

Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления-4

До первого июля 2011 года «свежие» авто с транзитными номерами европейских стран часто мелькали на улицах города. Например, только за 2009 в страну было ввезено 163 тысячи легковых транспортных средств. Льготы у многодетных и людей с инвалидностью были и тогда, но с появлением 140-ого указа все стало еще гораздо проще. Согласно официальному документу, отдельным категориям граждан при ввозе ими в Беларусь транспортных средств для личного пользования – государство возмещает 50% таможенных пошлин.

Юлия Тетерук:
Причем возмещение предусматривается двумя способами. Первый способ – это непосредственно при таможенном оформлении, второй способ – в течение одного года после ввоза транспортного средства.

Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления-7

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, достаточно предоставить удостоверение инвалида или многодетной семьи. Заработать таким путем вряд ли получится. По этому правилу можно ввезти не более двух автомобилей в год и за каждый из них придется отчитаться перед налоговой.

Юлия Тетерук:
Лица с ограниченными возможностями не всегда могут самостоятельно купить, перевезти и провести таможенное оформление транспортного средства. Они обращаются либо к посредникам, либо к друзьям, родственникам, знакомым, делегируя свои полномочия путем составления нотариальной доверенности. Однако провести таможенное декларирование не имеет права.

Как перевозить товары и транспортные средства через границу. Отвечает начальник таможенного управления-10

С первого января 2020 года таможенная пошлина в Беларуси будет снижена до 15% от стоимости ввозимого товара.

# Таможня Беларуси # общество # Юлия Тетерук # Фотофакт # общество

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