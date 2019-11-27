«Обстановка такая семейная». Как работает сообщество предпринимателей в Минске

Любой бизнес начинается с идеи, но не каждая идея становится бизнесом. «Финансовая чуйка» не единственное, что связывает этот узкий круг людей. Сообщество предпринимателей – площадка, где матерые и начинающие бизнесмены обмениваются полезными кейсами за кружечкой чая.

Иван Шнарский, предприниматель, председатель сообщества предпринимателей:

Мы проходили обучение, нас там было 10 человек. Нам понравилось собираться компанией и мы встречались после того каждый понедельник. Основной для нас важный формат – поговорить и решить какой-то свой вопрос в кругу тех, кто этот вопрос уже решал.

Чтобы стать членом клуба, необходимо пройти своеобразный фэйс-контроль. Кандидатов рассматривают коллегиально. Секреты отбора не раскрываются. С опытных юзеров бизнес-сферы спрос серьёзный. К новичкам отношение лояльнее.

Горящие глаза и желание работать на себя стали проходным билетом для Александра. Всего за год молодому человеку удалось построить свое дело с нуля. Александр Кнотько, предприниматель, член сообщества предпринимателей:

Обстановка такая семейная, все не смотрят на тебя свысока, даже если зарабатывают больше денег. Каждый может помочь от самого низа, что можно сделать в самом начале, потом бухгалтерия, организация ИП, и все могут рассказать на своем опыте.

Такая, условно, информационная подушка безопасности полезна для представителей разного бизнеса: от производства плитки до фешн-индустрии. Так год назад клуб стал вторым домом для первого в стране имидж-психолога Алены Корецкой.

Алена Корецкая, предприниматель, член сообщества предпринимателей:

Я как предприниматель, стилист, не давала таргетированную или какую-то еще рекламу и вот ребята, которые попробовали уже рекламу, помогли непосредственно ее настроить, у меня был такой опыт и мне понравилось. Есть такая теория пяти рукопожатий и в «Рубиконе» она тоже действует. Если нам нужны контакты лучших специалистов в разных областях, мы спрашиваем друг у друга.

Алена продолжает наращивать «профессиональные скилы». Сегодня девушка возглавляет в организации департамент общественной деятельности. К слову, здесь каждый может раскрыть свой потенциал. Георгий Натобидзе, предприниматель, член сообщества предпринимателей:

Я занимаюсь продуктовыми мини-магазинами, у меня небольшая розничная сеть. На перспективу здесь есть очень полезный нетворкинг. При необходимом продукте, который у меня в дальнейшем будет, то по щелчку пальцев я знаю, как делать то и то. Самое страшное – начать. Очень много страхов и тараканов в голове. Просто нужно все убрать, пойти и делать.