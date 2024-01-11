На ВДНХ в рамках выставки «Россия» стартуют дни Брестской области

Дни Брестской области стартуют 11 января на Московской международной выставке-форуме «Россия». Гости ВДНХ смогут познакомиться с экономическим, промышленным, культурным и туристическим потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные экспозиции представят Национальный парк «Беловежская пуща», мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», свободная экономическая зона «Брест». Оформлены спортивно-туристическая и сельскохозяйственная локации. Кроме этого, организована возможность узнать о деятельности и предложениях Брестского научно-технологического парка. В канун Старого Нового года можно будет встретиться с белорусским Дедом Морозом. В павильоне работают мастера народного творчества – они подготовили интерактивные представления.