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На ВДНХ в рамках выставки «Россия» стартуют дни Брестской области

11 января 2024 06:48
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Дни Брестской области стартуют 11 января на Московской международной выставке-форуме «Россия». Гости ВДНХ смогут познакомиться с экономическим, промышленным, культурным и туристическим потенциалом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ВДНХ в рамках выставки «Россия» стартуют дни Брестской области-1

Отдельные экспозиции представят Национальный парк «Беловежская пуща», мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», свободная экономическая зона «Брест». Оформлены спортивно-туристическая и сельскохозяйственная локации. Кроме этого, организована возможность узнать о деятельности и предложениях Брестского научно-технологического парка. В канун Старого Нового года можно будет встретиться с белорусским Дедом Морозом. В павильоне работают мастера народного творчества – они подготовили интерактивные представления.

# Выставка # общество

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