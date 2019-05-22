Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларуси? Рассказывает Валерий Гуревич

Новости Беларуси. Прощай, килограмм! Мировое сообщество перешло на новую Международную систему измерения основных единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человечество полностью отказалось от привязки к материальному эталону килограмма – цилиндрической гире, которая хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем. Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже Итак, он и еще три единицы из семи – ампер, кельвин и моль – отныне будут определяться по математическим формулам. Надо отметить, что всё это никак не отразится на жизни обычных потребителей, отмечают специалисты. Эти определения скорее важны для ученых, потому что в научных исследованиях должна соблюдаться идеальная точность формулировок и измерений. К новой системе присоединилась и Беларусь. Что же предполагает новая система? Кому и зачем она нужна? Об этом говорим с гостем программы. В студии директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Валерий Львович, это правда, что некоторые страны тратят на измерения до 6 % ВВП? Это такие большие деньги.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:

Разумеется. Понимание размеров этих денег весьма относительно, это связано с экономическим потенциалом страны. То есть производство продукции, ее контроль: контроль безопасности, контроль окружающей среды. Всё это требует проведения огромного количества измерений. Ирина Мартьянова:

Беларусь и ряд стран на этой неделе перешли на новую измерительную систему. Существует семь базовых единиц измерений: килограмм, ампер, кельвин и моль. И вот они изменены. В связи с чем? «С 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц». Валерий Гуревич:

Начиная с 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц. Вы абсолютно правильно сказали, что семь единиц остались, а семь единиц – это семь сущностей, с помощью которых мы описываем окружающий нас с вами мир. Но самое главное касается последнего артефакта. Последним артефактом был килограмм. В чем проблема? За последние где-то 50 лет (чуть более) базовый килограмм стал меньше весить на 50 микрограммов. Это вроде бы небольшая величина, она в общем-то может ни на что существенно не повлиять, но когда мы говорим о серьезных научных исследованиях, об исследованиях микромира, это уже существенно.

Ирина Мартьянова:

В магазине я захочу что-то взвесить. Я положу на весы – там все еще килограммы. Валерий Гуревич:

И там будут килограммы. Килограмм не изменится, потому что новая система построена таким образом, чтобы не было изменений, не произошло смещений базовых единиц, на основании которых мы обеспечим в последующем их передачу уже другим странам, институтам и потребителю. Ирина Мартьянова:

Сельское хозяйство или образование как это коснется? «Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности».

Валерий Гуревич:

Сегодня это никак не коснется. Сегодня развитие любой области измерений связано с тем, что мы должны принять более современные, более автоматизированные, более высокоточные средства измерения, которые отвечают тем потребностям, с которыми связано. Я бы привел вот такой пример. Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности. Он нужен для контроля, с одной стороны, промышленных средств. Например, передается газ по трубе, мы должны отсеять влажность, потому что на основании влажности принимается решение о качестве этого газа. Если взять такой простой пример. Все мы любим хрустящие сушки и печенье. А чтобы они были хрустящими, они должны изготавливаться и храниться в соответствующих условиях с соответствующей влажностью. Контроль этой влажности должен делаться средствами измерения, которые прошли соответствующий метрологический контроль. Тем самым наш эталон влажности – это ваш хруст печенья, которое вы едите. «Создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов». Ирина Мартьянова:

Атомная энергетика. Вы курируете вопрос эталонов или стандартов соблюдения безопасности? Это тоже ваше направление?

Валерий Гуревич:

Разумеется. Сегодня создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов, которые будут работать, в том числе обеспечивать потребности Белорусской атомной станции. Ирина Мартьянова:

Вы как-то корректировали свою работу? Валерий Гуревич:

Да, совершенно верно. Мы занимаемся этой проблемой, потому что эти эталоны должны обеспечить поверку тех средств измерения, которые применяются на Белорусской атомной станции. Над этим очень плотно работаем совместно с коллегами БелАЭС. «Мы должны создать иной подход к оценке контроля качества». Ирина Мартьянова:

А цифровая экономика? Мы сейчас об этом тоже очень много говорим. Эти стандарты умещаются в понятие цифровизации?

Валерий Гуревич:

Цифровая экономика является в первую очередь частью промышленной метрологии. Здесь создание предприятий, например, на основе концепции «Индустрия 4.0», говорит о том, что мы должны создать иной подход к оценке контроля качества: сырья, продукции, окружающей среды. Ирина Мартьянова:

Это же субстанция такая неосязаемая. Валерий Гуревич:

Нет, там всё очень осязаемо. Дело в том, что автоматизированные предприятия требуют наличия огромного количества, например, мультисенсорных датчиков, на основании которых будут контролироваться продукция, окружающая среда, процесс производства в автоматизированным режиме, происходить необходимая коррекция, тем самым смещение результатов измерений. «Мы завершили создание национального эталона, который касается единиц количества информации – бит». Ирина Мартьянова:

То есть получается, что нет сегодня такого понятия в современном мире, которое не удалось бы привести к какому-то стандарту, будь то физическое тело или какая-то субстанция. Всё это можно привести к понятию «эталон» или охватить, например, интернет.