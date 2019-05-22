Как переход на новую Международную систему единиц коснётся Беларуси? Рассказывает Валерий Гуревич
Новости Беларуси. Прощай, килограмм! Мировое сообщество перешло на новую Международную систему измерения основных единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человечество полностью отказалось от привязки к материальному эталону килограмма – цилиндрической гире, которая хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем.
Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже
Итак, он и еще три единицы из семи – ампер, кельвин и моль – отныне будут определяться по математическим формулам. Надо отметить, что всё это никак не отразится на жизни обычных потребителей, отмечают специалисты. Эти определения скорее важны для ученых, потому что в научных исследованиях должна соблюдаться идеальная точность формулировок и измерений. К новой системе присоединилась и Беларусь.
Что же предполагает новая система? Кому и зачем она нужна? Об этом говорим с гостем программы. В студии директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Валерий Львович, это правда, что некоторые страны тратят на измерения до 6 % ВВП? Это такие большие деньги.
Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии:
Разумеется. Понимание размеров этих денег весьма относительно, это связано с экономическим потенциалом страны. То есть производство продукции, ее контроль: контроль безопасности, контроль окружающей среды. Всё это требует проведения огромного количества измерений.
Ирина Мартьянова:
Беларусь и ряд стран на этой неделе перешли на новую измерительную систему. Существует семь базовых единиц измерений: килограмм, ампер, кельвин и моль. И вот они изменены. В связи с чем?
«С 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц».
Валерий Гуревич:
Начиная с 20 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Международной системы единиц. Вы абсолютно правильно сказали, что семь единиц остались, а семь единиц – это семь сущностей, с помощью которых мы описываем окружающий нас с вами мир. Но самое главное касается последнего артефакта. Последним артефактом был килограмм. В чем проблема? За последние где-то 50 лет (чуть более) базовый килограмм стал меньше весить на 50 микрограммов. Это вроде бы небольшая величина, она в общем-то может ни на что существенно не повлиять, но когда мы говорим о серьезных научных исследованиях, об исследованиях микромира, это уже существенно.
Ирина Мартьянова:
В магазине я захочу что-то взвесить. Я положу на весы – там все еще килограммы.
Валерий Гуревич:
И там будут килограммы. Килограмм не изменится, потому что новая система построена таким образом, чтобы не было изменений, не произошло смещений базовых единиц, на основании которых мы обеспечим в последующем их передачу уже другим странам, институтам и потребителю.
Ирина Мартьянова:
Сельское хозяйство или образование как это коснется?
«Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности».
Валерий Гуревич:
Сегодня это никак не коснется. Сегодня развитие любой области измерений связано с тем, что мы должны принять более современные, более автоматизированные, более высокоточные средства измерения, которые отвечают тем потребностям, с которыми связано.
Я бы привел вот такой пример. Сегодня мы работаем над созданием национального эталона влажности. Он нужен для контроля, с одной стороны, промышленных средств. Например, передается газ по трубе, мы должны отсеять влажность, потому что на основании влажности принимается решение о качестве этого газа.
Если взять такой простой пример. Все мы любим хрустящие сушки и печенье. А чтобы они были хрустящими, они должны изготавливаться и храниться в соответствующих условиях с соответствующей влажностью. Контроль этой влажности должен делаться средствами измерения, которые прошли соответствующий метрологический контроль. Тем самым наш эталон влажности – это ваш хруст печенья, которое вы едите.
«Создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов».
Ирина Мартьянова:
Атомная энергетика. Вы курируете вопрос эталонов или стандартов соблюдения безопасности? Это тоже ваше направление?
Валерий Гуревич:
Разумеется. Сегодня создание Белорусской атомной станции требует создания национальных эталонов, которые будут работать, в том числе обеспечивать потребности Белорусской атомной станции.
Ирина Мартьянова:
Вы как-то корректировали свою работу?
Валерий Гуревич:
Да, совершенно верно. Мы занимаемся этой проблемой, потому что эти эталоны должны обеспечить поверку тех средств измерения, которые применяются на Белорусской атомной станции. Над этим очень плотно работаем совместно с коллегами БелАЭС.
«Мы должны создать иной подход к оценке контроля качества».
Ирина Мартьянова:
А цифровая экономика? Мы сейчас об этом тоже очень много говорим. Эти стандарты умещаются в понятие цифровизации?
Валерий Гуревич:
Цифровая экономика является в первую очередь частью промышленной метрологии. Здесь создание предприятий, например, на основе концепции «Индустрия 4.0», говорит о том, что мы должны создать иной подход к оценке контроля качества: сырья, продукции, окружающей среды.
Ирина Мартьянова:
Это же субстанция такая неосязаемая.
Валерий Гуревич:
Нет, там всё очень осязаемо. Дело в том, что автоматизированные предприятия требуют наличия огромного количества, например, мультисенсорных датчиков, на основании которых будут контролироваться продукция, окружающая среда, процесс производства в автоматизированным режиме, происходить необходимая коррекция, тем самым смещение результатов измерений.
«Мы завершили создание национального эталона, который касается единиц количества информации – бит».
Ирина Мартьянова:
То есть получается, что нет сегодня такого понятия в современном мире, которое не удалось бы привести к какому-то стандарту, будь то физическое тело или какая-то субстанция. Всё это можно привести к понятию «эталон» или охватить, например, интернет.
Валерий Гуревич:
Да, обо всем трудно говорить.
Ирина Мартьянова:
Скажем, в интернете есть понятие эталона?
Валерий Гуревич:
Конечно. В этом году мы завершили создание национального эталона, который касается единиц количества информации – бит. Мы с вами платим деньги за что? За количество информации. Тем самым создаем эталон, который уже позволяет дистанционно калибровать средства измерения, которые применяются компаниями, оказывающими услуги по передаче этой информации, и тем самым создавать условия для адекватного учета объема количества передаваемой информации. А за этим стоят уже честные правоотношения, честный механизм оплаты за предоставляемую услугу.