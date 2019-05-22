Белорусские военные прибыли в Узбекистан с официальным визитом

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с официальным визитом эту страну посещает делегация Вооруженных Сил Беларуси.

Программой визита предусмотрены переговоры представителей оборонных ведомств двух стран. Наша делегация посетит органы военного управления, а также ряд воинских частей Узбекистана.