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Белорусские военные прибыли в Узбекистан с официальным визитом

22 мая 2019 12:21
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни с официальным визитом эту страну посещает делегация Вооруженных Сил Беларуси.

Белорусские военные прибыли в Узбекистан с официальным визитом -1

Программой визита предусмотрены переговоры представителей оборонных ведомств двух стран. Наша делегация посетит органы военного управления, а также ряд воинских частей Узбекистана.

Белорусские военные прибыли в Узбекистан с официальным визитом -4

Кроме этого, примет участие в наблюдении за активной фазой совместного белорусско-узбекского тактического учения. Они проходят на полигоне Гурумсарай.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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