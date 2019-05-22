Ответственность за купание в запрещённых местах хотят ужесточить

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» – Рустам Черноокий.
Какова статистика несчастных случаев на воде?
Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:
Намного меньше стало таких случаев. В статистике с 2010 года – просто в разы.
Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Нам еще в этом смысле помогают и законодательные органы, и правоохранительные органы, и МЧС. Сейчас как раз немного лоббируется изменение статьи 23.63 Административного кодекса "Купание в запрещенных местах". Суть в том, что хотят ужесточить это правило административного кодекса. На самом деле должна быть такая статья, которая регулирует поведение людей у воды и на воде.