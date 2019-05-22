Ответственность за купание в запрещённых местах хотят ужесточить

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Нам еще в этом смысле помогают и законодательные органы, и правоохранительные органы, и МЧС. Сейчас как раз немного лоббируется изменение статьи 23.63 Административного кодекса "Купание в запрещенных местах". Суть в том, что хотят ужесточить это правило административного кодекса. На самом деле должна быть такая статья, которая регулирует поведение людей у воды и на воде.