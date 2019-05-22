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Ответственность за купание в запрещённых местах хотят ужесточить

22 мая 2019 09:33
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД – Артём Дядев и водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Рустам Черноокий.    

Ответственность за купание в запрещённых местах хотят ужесточить-1

Какова статистика несчастных случаев на воде?    

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро»:    
Намного меньше стало таких случаев. В статистике с 2010 года – просто в разы.  

Ответственность за купание в запрещённых местах хотят ужесточить-4

Артём Дядев, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:  

Нам еще в этом смысле помогают и законодательные органы, и правоохранительные органы, и МЧС. Сейчас как раз немного лоббируется изменение статьи 23.63 Административного кодекса "Купание в запрещенных местах". Суть в том, что хотят ужесточить это правило административного кодекса. На самом деле должна быть такая статья, которая регулирует поведение людей у воды и на воде.    

# Спасение # общество # Артем Дядев # Рустам Черноокий

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