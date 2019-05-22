Как вычислить педофила в Сети?
Новости Беларуси. Количество преступлений сексуального характера в отношении детей за последние несколько лет увеличилось в 22 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные белорусских правоохранителей. 22 мая эта тема стала предметом для обсуждения специалистов сразу нескольких профилей: врачей, судебных экспертов, представителей МВД.
Проблему педофилии уже квалифицируют как угрозу национальной безопасности. Наибольшую тревогу вызывает латентность подобных преступлений – страх позора, комплекс вины, «молчание жертв» – все это позволяет педофилам скрываться от закона. Зачастую преступления зарождаются в интернете. Как правило, насильники под виртуальной маской скрывают реальные цели и используют соцсети для знакомства с юными жертвами.
Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления криминальной милиции МВД Беларуси:
Нами в этом году установлено 240 детей, потерпевших от таких преступлений, и 164 подозреваемых лица. Подавляющее большинство лиц, которые склонны к совершению таких преступлений, пытаются трудоустроиться в места наибольшей концентрации детей. Это учреждения образования, здравоохранения, спортивные, культурные кружки, используют интернет.
Педофилам гораздо проще под маской несовершеннолетнего лица, у которого есть общие интересы с ребенком, наладить психологический контакт и совершить те или иные груминговые преступления. Будь то секстинг либо сексторшен. Влияя на психику ребенка воздействовать для последующей встречи, чтобы совершить физический контакт.
Кроме этого, актуальной остается проблема детской порнографии. Спрос в мире на подобную продукцию возводит этот сегмент медиа в весьма прибыльное дело. В Беларуси уже 7 лет на законодательном уровне закреплено понятие «детская порнография». Такой правовой инструмент позволяет бороться с распространителями запретного видео.