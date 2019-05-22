Как вычислить педофила в Сети?

Новости Беларуси. Количество преступлений сексуального характера в отношении детей за последние несколько лет увеличилось в 22 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные белорусских правоохранителей. 22 мая эта тема стала предметом для обсуждения специалистов сразу нескольких профилей: врачей, судебных экспертов, представителей МВД.

Проблему педофилии уже квалифицируют как угрозу национальной безопасности. Наибольшую тревогу вызывает латентность подобных преступлений – страх позора, комплекс вины, «молчание жертв» – все это позволяет педофилам скрываться от закона. Зачастую преступления зарождаются в интернете. Как правило, насильники под виртуальной маской скрывают реальные цели и используют соцсети для знакомства с юными жертвами.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления криминальной милиции МВД Беларуси:

Нами в этом году установлено 240 детей, потерпевших от таких преступлений, и 164 подозреваемых лица. Подавляющее большинство лиц, которые склонны к совершению таких преступлений, пытаются трудоустроиться в места наибольшей концентрации детей. Это учреждения образования, здравоохранения, спортивные, культурные кружки, используют интернет.

Педофилам гораздо проще под маской несовершеннолетнего лица, у которого есть общие интересы с ребенком, наладить психологический контакт и совершить те или иные груминговые преступления. Будь то секстинг либо сексторшен. Влияя на психику ребенка воздействовать для последующей встречи, чтобы совершить физический контакт.