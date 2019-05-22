Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже

Человечество полностью отказалось от привязки к материальному эталону килограмма – цилиндрической гире, которая хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем. Он и ещё три единицы измерения будут определены не по рукотворным образцам, а по математическим формулам.

К новой системе присоединилась и Беларусь. Цель перехода – сделать мировую систему измерений более точной и унифицированной. Тем временем, белорусские ученые работают над усовершенствованием национальной системы. Обновленный закон о единстве измерений депутаты могут принять в ближайшее время.

Дмитрий Барташевич, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Есть необходимость привести закон в соответствие с нашими международными обязательствами, пересмотреть в части отношений в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, претерпят изменение и внутренние отношения в этой сфере. Это касается порядка проведения проверок, калибровок, отнесения средств измерений к сфере законодательной метрологии.

Переход Беларуси на обновленную систему единиц и к чему это приведёт? Смотрите 22 мая в вечернем эфире СТВ интервью с директоро института метрологии.