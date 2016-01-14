Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси в 2016 году

Новости Беларуси. По поручению президента будет создана группа независимых экспертов для работы в приграничной зоне. Основная ее задача – изучить эффективность структур на государственных рубежах. Речь идет о пошлинах, разрешениях, тарифном и нетарифном регулировании. Александр Лукашенко подчеркнул, что такая мера необходима для защиты внутреннего рынка.

В 2016 году традиционное совещание происходит на фоне принципиально новых внешних факторов. Это и проблема беженцев в соседней Европе, и рост террористической активности.

Процедура утверждения президентом решения на охрану государственной границы страны – это ежегодная очень важная, но и вполне обычная практика. Правда, в этот раз формат мероприятия расширился и по составу участников, и по основным темам для обсуждения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов – богатая, организованная, казалось бы, Европа захлебнулась. Но мы не должны, сложив руки, сидеть и думать, что нас это не касается. Это ведь за забором у нас. Не дай бог, уважаемые генералы, вы допустите такую ситуацию в Беларуси. Конечно, ее не будет, но в этом отношении вы должны работать. Мы ни в коем случае не должны работать таким образом, что к нам хлынет этот поток. Все у нас должно регулироваться. Мы абсолютно не против притока мигрантов к нам. Но мы всегда каждого человечка под увеличительное стекло рассматривали, которому позволяли жить в Беларуси. Мы – транзитное государство, и если мы эти процессы упустим, как это сделала Европа, мы захлебнемся потом от преступности, которую сюда привнесут мигранты. Поэтому мы должны проводить ту политику, которую проводили раньше. В этом потоке мигрантов, мы видим по Европе, сколько там негативных элементов, боевиков, которые дестабилизировали хваленую Германию. Они взорвали изнутри обстановку, не говоря уже о других странах. Поэтому нам надо ухо держать востро. Чтобы, не дай бог, у нас этого не произошло.

Граница – это зачастую вопросы не только безопасности, но и большой экономики. Тем более в случае Беларуси – транзитного государства. Пошлины, налоги, импорт, экспорт – все это тесно переплетено и связано с текущей экономической ситуацией.

Александр Лукашенко:

Заполонили импортом. Понятно, наш народ же: висит импорт, в три раза дороже, мы хотим шмотку импортную носить и так далее. Но народ должен понимать, что импортная шмотка – это не только деньги большие из их кармана, но это отсутствие работы у себя, мы работаем на чужого дядю за границей. Это народ должен понимать. А прежде, чем народ будет это понимать, мы должны это сделать. Конечно, тут надо и активизировать собственную промышленность (швейную, прочую), чтобы они на соответствующий уровень выходили. Они это могут делать. Частники, индивидуальные предприниматели, которые шьют, делают вещи не хуже импортных, но на порядок дешевле. Поэтому в эту сторону надо поворачивать всех, особенно в связи с разной болтовней вокруг ИПэшников в связи с тем, что с первого января закончились их медовые годы и надо работать в равных условиях с соответствующими документами. И надо им понимать, что сертификация продукции, на которую мы пошли – это еще первый шаг. Есть товар – все сопроводительные документы должны быть. Мы должны прозрачно торговать. И хватит вокруг этого какие-то козни устраивать. Тем более мы в прошлом году, Андрей Владимирович, договорились. Поэтому чего менять подталкивать к каким-то решениям? Мы договорились, я приехал на их собрание, и там было принято решение.

У президента претензий к работе Погранкомитета нет. Однако будет создана комиссия, которая займется анализом деятельности как пограничников, так и таможенников.

Александр Лукашенко:

Нам надо создать группу специалистов, чтобы они не смотрели в рот премьер-министру, а смотрели на интересы государства. Изучить вопрос, все ли сделано по моим поручениям по охране экономических интересов на границе. Пошлины, разрешения, тарифное, нетарифное регулирование. Чтобы защитить собственный рынок. Я уже это не единожды говорил.

Возможно, комиссия найдет эффективные способы решения существующих проблем. Например, таких как необоснованный импорт.

Александр Лукашенко:

Защита интересов на границе нашего государства во имя сохранения для нашего производства нашего внутреннего рынка – это вопрос серьезный и его надо изучить. Вы знаете, вы как-то сами говорили, не можем продать МАЗы, а в это время завозим до двух тысяч импортных автомобилей. Притом по цене, качеству наши машины не хуже, поэтому надо в этом плане посмотреть и на другие группы товаров.

Еще одна тенденция, требующая немедленного внимания и анализа, – изменения во внешнеторговых отношениях между странами Евразийского экономического союза и Европой.

Александр Лукашенко:

Серьезные изменения правил торговли Украины с Евросоюзом и Россией. Мы опять оказались между молотом и наковальней, между этими двумя крупными игроками экономическими. Понятно, что это будет влиять на нашу внешнеэкономическую деятельность, поэтому необходимо постоянно держать в поле зрения все аспекты и проблемы этой сферы. И Правительству надо в том числе публично определиться здесь. Мы должны выполнить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза перед Российской Федерацией. Президент России, Правительства меня лично просили, чтобы мы выполнили это. И притом то, что они приняли через нас торговать транзитом с Казахстаном и прочее, это были мои предложения. Когда зашла речь, я сказал, что мы от Украины закрываться не будем. Что значит закрыть Украину границу? Это потерять 5-6 миллиардов долларов товарооборота. Мы на это пойти не можем. Да Россия нас об этом и не просит. Но Россия хочет, и это правильно, хочет видеть, чтобы этот процесс был прозрачным. И тогда я сказал: «Не надо ничего закрывать. Мы определимся по нескольким направлениям, по которым мы будем пропускать транзитом продукцию из Украины в Казахстан, Китай и так далее.

Нестабильная миграционная ситуация в соседних странах плюс экономический дисбаланс – факторы, которые заставляют по-новому взглянуть на проблему безопасности границы.

Александр Лукашенко:

Мы должны четко понимать, что только от наших взвешенных и последовательных мер зависит, насколько стране удастся не попасть в водоворот нелегальной миграции, контрабанды товаров, оружия, наркотиков, наплыва разного рода боевиков и других криминальных лиц. А также не пострадать от лобового столкновения экономик.

В обзоре, который мне предоставляют каждое утро, я вижу, что там некоторые так называемые смелые люди, воевавшие в Донбассе, боевики и прочие позируют уже в Минске с оружием на фоне наших символов. Наше отношение к воякам, которые в Украине с той или иной стороны воевали, вы знаете. Поэтому разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ. Никаких позеров и никаких боевиков в стране быть не должно.

Концептуальная основа выстраивания отношений Беларуси с другими странами – добрососедство.

Александр Лукашенко:

У нас не так много людей, которые хотели бы спокойно перейти границу к родственникам, где-то захоронены их родственники, отдать дань уважения. Вот этим людям границу надо раскрыть, они не должны иметь бюрократические препоны. А если кто-то хочет упрощенно торговать, мешочников этих и прочее, все надо поставить под контроль, жестко.

Если говорить о силовой составляющей охраны границ республики, за 2015 год этому вопросу уделено самое пристальное внимание, в том числе в виде учений.

Александр Лукашенко:

Нам надо простые варианты отрабатывать в том числе на границе и для Вооруженных Сил. Неожиданно подняли вертолет, «нарушили» государственную границу. Пограничники как сработали? Как это было, опять же, в советские времена. Запустили какого-то «нарушителя» границ, типичного, в пунктах пропуска с какими-то документами. То есть надо проверять бдительность пограничников, и такие надо чаще проводить мероприятия. Поэтому надо искать новые формы охраны границ и безопасности границ. Но шевелиться должны все.

За прошедший год отмечается резкое повышение нарушений на границе. В цифрах это рост на 22%. Однако такие данные могут говорить и о том, что пограничники просто стали действовать эффективнее по пресечению нарушений.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Ситуация находится под контролем, никаких нюансов не возникает. Но, учитывая напряжение, учитывая то, что эти риски и даже угрозы возрастают, естественно, основные усилия мы сосредоточим на инженером оборудовании южного направления (украинская граница), инженерном оборудовании на направлении строящейся атомной электростанции.

Своей подписью президент утвердил решение на охрану государственный границы Беларуси в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.