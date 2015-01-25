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На Минщине в 2015 создадут молодежный парламент, в Жодино уже функционирует его предшественник

25 января 2015 16:24
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Новости Беларуси. 2015-ый объявлен в Беларуси годом молодежи - время для воплощения самых смелых и креативных идей. Каждый четвертый житель Минской области - молодой человек в возрасте от 14 до 31 года.

В центральном регионе год молодежи поможет самым активным и предприимчивым реализовать себя на производстве, в бизнесе, науке, искусстве. А еще откроет дорогу молодым людям в большую политику. 

В этом году на Минщине будет создан молодежный парламент!

Представители районов смогут не только присутствовать на сессиях областного совета депутатов, но и влиять на принятие решений.

Успешным опытом уже сегодня могут поделиться школьники Жодино.

В городе машиностроителей есть собственный молодежный парламент. Руководитель городского совета депутатов Наталья Сушко помогает старшеклассникам освоить азы законотворчества. Подробности смотрите в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ!

# общество # Молодёжная палата

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