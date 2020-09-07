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Как отразится на здоровье, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом? Медики напоминают о важности вакцинации

07 сентября 2020 06:38
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Новости Беларуси. В Беларуси готовятся к вакцинации против гриппа. В 2020 году специалисты планируют привить не менее 40 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минздраве убеждены: на фоне пандемии коронавирусной инфекции сделать прививку очень важно.

Сочетание у человека COVID-19 и сезонного гриппа вдвойне угрожает здоровью.

Как отразится на здоровье, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом? Медики напоминают о важности вакцинации-1

Особую опасность представляют осложнения, которыми сопровождаются грипп и коронавирус. В зоне особого риска – пожилые люди, беременные и пациенты с хроническими заболеваниями.

Как отразится на здоровье, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом? Медики напоминают о важности вакцинации-4

В 2020 году специальная комиссия ВОЗ заменила сразу три компонента в составе рекомендованных вакцин. Получить прививки могут в том числе и дети, начиная с 6-месячного возраста. Оптимальная защита сохраняется в течение полугода после вакцинации.

# Прививки # общество # Фотофакт

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