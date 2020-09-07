Как отразится на здоровье, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом? Медики напоминают о важности вакцинации

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся к вакцинации против гриппа. В 2020 году специалисты планируют привить не менее 40 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минздраве убеждены: на фоне пандемии коронавирусной инфекции сделать прививку очень важно. Сочетание у человека COVID-19 и сезонного гриппа вдвойне угрожает здоровью.

Особую опасность представляют осложнения, которыми сопровождаются грипп и коронавирус. В зоне особого риска – пожилые люди, беременные и пациенты с хроническими заболеваниями.