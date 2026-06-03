«Дни ритейла в Минске» в рамках Белорусской агропромышленной недели стартуют 3 июня

Инновации, импортозамещение и новые рынки сбыта. Минск в эти дни – главная площадка Евразии, где в центре внимания – продовольственная безопасность и совместные проекты в эпоху цифровизации. Основное мероприятие – международная специализированная выставка «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От беспилотных тракторов-гигантов до умных ферм будущего. Экспозиция в «Белэкспо» объединяет лучшие разработки от 570 компаний из 12 стран. Обширная и деловая программа. 3 июня на площадке форума продолжатся двусторонние встречи.

Перспективные направления сотрудничества представители Беларуси обсудят с партнерами из России и Казахстана. Интерес к белорусскому опыту ведения сельского хозяйства и развития АПК со стороны делового сообщества – колоссальный. Нашей стране есть, что предложить в самых разных сферах: от удобрений и техники до цифровых решений и проектов «под ключ». На площадке выставочного центра «Белэкспо», где развернулась экспозиция, представлено более 30 новинок отечественного машиностроения. Масштабная и гастрономическая карта белорусских производителей.

Александр Гайдук, начальник управления маркетинга ОАО «Гомсельмаш»:

Мощность двигателя невообразимая – 650 лошадиных сил. У этого комбайна есть примечательная цифра. Это в прошлом году, в сезоне 2025 года, данный комбайн убрал за 8-часовую смену 1681 тонну силоса. Это феноменальный результат и является, по сути, рекордом Республики Беларусь.

Мы вообще любим национальное наше, потому что мы белорусы. Мы уважаем качество нашей продукции. А когда приходишь и спрашиваешь, что у вас есть новенькое – еще вкуснее предлагают. Как это может не нравиться? Мы практически все едим: и курицу, и мясные продукты, и творожные продукты. Детям привозим, и внукам покупаем.