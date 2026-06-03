Белорусская сторона примет участие в Петербургском экономическом форуме

«Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – так звучит заглавная тема петербургского международного экономического форума. В России стартует одно из важнейших событий в календаре делового мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году площадка объединит участников из 130 государств для поиска ответов на актуальные вызовы современности. К диалогу о будущем мировой экономики традиционно присоединится белорусская сторона. Программа форума сосредоточена вокруг формирования новой модели глобального развития.

В центре внимания – вопросы технологического лидерства, формирования новой финансовой инфраструктуры и развития цифровой экономики. В условиях перехода к многополярному миру по каждому направлению необходим поиск сбалансированных и справедливых решений – это важнейшая задача. В рамках форума запланировано проведение более 150 сессий, где в том числе будут обсуждаться вопросы социальной политики. Участие в форуме примут делегации из стран Латинской Америки, Азии и Глобального Юга. Специальный гость – Саудовская Аравия.