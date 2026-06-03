На Жлобинском молочном заводе запустили линию розлива

Ставка на модернизацию и собственное производство – один из главных ориентиров для белорусской промышленности. Очередной пример – Жлобинский молочный завод. Здесь запустили новую линию розлива – теперь продукцию выпускают в современной упаковке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие освоило выпуск йогуртов, кефира и напитков на основе сыворотки. Производительность линии – шесть тысяч бутылок в час. Высокотехнологичное оборудование потребовало адаптации персонала – все специалисты прошли обучение. Алеся Мартинкова, контролер пищевой продукции Жлобинского молочного завода:

Я смотрю за упаковкой, этикеткой и за всем остальным по линии. По заработной плате меня все устраивает, рабочий день с 08:00 до 20:00. Меня все устраивает, работа нравится.