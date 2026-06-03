На Жлобинском молочном заводе запустили линию розлива

Ставка на модернизацию и собственное производство – один из главных ориентиров для белорусской промышленности. Очередной пример – Жлобинский молочный завод. Здесь запустили новую линию розлива – теперь продукцию выпускают в современной упаковке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие освоило выпуск йогуртов, кефира и напитков на основе сыворотки. Производительность линии – шесть тысяч бутылок в час. Высокотехнологичное оборудование потребовало адаптации персонала – все специалисты прошли обучение.
Алеся Мартинкова, контролер пищевой продукции Жлобинского молочного завода:
Я смотрю за упаковкой, этикеткой и за всем остальным по линии. По заработной плате меня все устраивает, рабочий день с 08:00 до 20:00. Меня все устраивает, работа нравится.
В планах на год – за счет новых мощностей увеличить объемы производства молочной продукции более чем на 130 %. Большая часть продукции отправляется на внутренний рынок, часть экспортируют в Россию.
Дмитрий Савкин, директор Жлобинского молочного завода:
Хотим быть конкурентоспособными. Мы смотрит на продукцию производителей нашей страны и Российской Федерации. Будем развивать линейку кисломолочной продукции. Это новые виды продукции, новые коктейли. Это будет то, что интересно нашим потребителям. Мы выпустили новые вкусы на основе сыворотки. Вкус «черешня» очень понравился нашему потребителю. Надеемся он понравится нашему покупателю. Будем и дальше в этом направлении.
Одно из главных преимуществ новой упаковки – увеличенный срок хранения продукции. Если молоко в полиэтиленовой пленке хранится 8 дней, то в ПЭТ-бутылке – до 20 суток, без использования консервантов.
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