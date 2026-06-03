В Вооруженных Силах Беларуси стартовал сезон молодежного отдыха

Армейское лето вместо гаджетов. В Вооруженных Силах страны стартовал масштабный сезон молодежного отдыха. На базе воинских частей открылись военно-патриотические лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для школьников организовали круглосуточное проживание, полевые сборы и регулярные тренировки. Подростки меняют привычный домашний комфорт на армейскую дисциплину. Вместо школьных парт – тактические занятия, тир и полоса препятствий. Офицеры учат ребят основам военного дела, первой медицинской помощи и работе в команде.

Валерий Шостак, руководитель учебно-полевых сборов: Ребята более детально и практически изучают все основные вопросы, связанные с военным делом. Здесь они видят, в первую очередь, жизнь именно военнослужащих. Армейский быт, в первую очередь, далее, как служба проходит и познакомиться с основами военной службы.

Даже стал задумываться о поступлении в Военную академию. Тут много чему научился, приобрел много новых друзей, но если более точно, то боевых товарищей.

Организаторы отмечают: главная цель – не просто занять молодежь на каникулах, а укрепить характер и развить командный дух. Занятия в клубах и лагерях продолжатся до конца августа.