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Завершилась 14-я Белорусская антарктическая экспедиция

22 мая 2022 13:39
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Сегодня, 22 мая, стало известно о завершении 14-й по счету Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершилась 14-я Белорусская антарктическая экспедиция-1

Наши ученые находились на холодном континенте 185 суток. Всего работали 12 ученых, которые выполняли самые разнообразные задания. Среди них и два крупных международных проекта. Также выполнен целый ряд инженерно-технических работ по подготовке станции к приему полярников на круглогодичное пребывание.  

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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