Завершилась 14-я Белорусская антарктическая экспедиция

Сегодня, 22 мая, стало известно о завершении 14-й по счету Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши ученые находились на холодном континенте 185 суток. Всего работали 12 ученых, которые выполняли самые разнообразные задания. Среди них и два крупных международных проекта. Также выполнен целый ряд инженерно-технических работ по подготовке станции к приему полярников на круглогодичное пребывание.