Как отличить аллергию от простуды и какие растения в стадии активного цветения в июне? Ответила врач

Начало лета – время не только тепла и дождей, но и испытаний для тех, кто страдает поллинозом. В Беларуси каждый четвертый житель знаком с сезонной аллергией. Какие же растения сейчас в стадии активного цветения? Как отличить аллергию от простуды? Можно ли предотвратить переход поллиноза в бронхиальную астму? Обсудили с экспертом.

Ирина Щурок, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ, кандидат медицинских наук:

Сейчас в нашей стране наступила вторая волна поллиноза, это цветение луговых, злаковых трав, а также липа. Я думаю, что каждый житель города заметил цветки липы на деревьях.

Я всегда говорю своим пациентам о том, что настоящий аллергик должен думать на шаг вперед. А это значит, что найти того аллерголога, который сможет правильно установить диагноз и правильно вас подготовить к сезону.



Александра Каштанова, ведущая:

Тополиный пух является аллергеном?

Ирина Щурок:

Прекрасный вопрос, который мы всегда задаем нашим студентам на экзамен. Тополиный пух является только переносчиком. Как только появляется аллергия, мы понимаем, что это аллергия на луговые злаковые травы. Просто пыльца настолько микроскопична, что она не видна. А тополиный пух виден, поэтому и ассоциируется с этим.

Александр Меженный, ведущий:

А есть ли какие-нибудь на всех действующие способы, чтобы хоть каким-то образом от проблемы отойти подальше?

Ирина Щурок:

Нашим телезрителям мы хотим порекомендовать то, чтобы они своевременно обследовались и лечились. К сожалению, каждый врач говорит одну и ту же фразу о том, что одной волшебной золотой таблеточки, которая помогла бы всем, не существует. Путь лечения того же поллиноза и других аллергических реакций – это совместная работа пациента и врача. Если пациент нашел своего врача, и врач этот квалифицированный, то и результаты будут достигнуты хорошие.