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Более 350 абитуриентов сдают ЦТ в первый резервный день

18 июня 2026 08:20
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Более 350 абитуриентов сегодня, 18 июня, сдают централизованное тестирование в первый резервный день. Это шанс для тех, кто пропустил основные сроки по уважительной причине – например, из-за болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 350 абитуриентов сдают ЦТ в первый резервный день-2

Экзамены сдают 355 человек. Самые популярные предметы – математика и английский язык. Их выбрали почти по 50 абитуриентов. На этом резервные дни не заканчиваются. Следующие испытания ЦТ и ЦЭ – 20 и 22 июня. Они проходят в шести ведущих вузах страны. В Минске это БГУ, а в регионах – областные технические и технологические университеты.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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