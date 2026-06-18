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Турчин примет участие в Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге

18 июня 2026 07:46
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В Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня, пройдет Международная конференция по укреплению культурных связей. Ее центральное событие – пленарное заседание – принимает Константиновский дворец в Стрельне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин примет участие в Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге-2

Здесь соберутся представители зарубежных правительств. Они обсудят в практической плоскости сохранение общего историко-культурного наследия, а также укрепление гуманитарных связей в условиях стремительно меняющегося мира. Белорусскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр Александр Турчин.

# Александр Турчин # Беларусь-Россия

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