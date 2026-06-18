Турчин примет участие в Международной конференции по укреплению культурных связей в Санкт-Петербурге

Белоруска выиграла авто от «Санты» в свой день рождения – победу принесла покупка шоколада

Мария Бубнова из Кобрина отмечала свой день рождения, принимала поздравления, отвечала на звонки, один из них оказался тем самым, после которого мы готовы поверить в любые чудеса.