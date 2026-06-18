Трамп подписал меморандум с Ираном в электронном виде в Версале

Переговорный процесс между США и Ираном вышел на финишную прямую, но сам финал оказался нестандартным. Стороны решили не ждать официальной церемонии и заранее заключили меморандум в электронном виде. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что меморандум о взаимопонимании подписан дистанционно. С американской стороны – Дональдом Трампом и им самим, с иранской – спикером парламента Мохаммадом Галибафом. Документ вступил в силу немедленно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после этого, накануне, во время ужина в Версальском дворце по окончании Саммита «Большой семерки», президент США Дональд Трамп поставил свою физическую подпись под бумажной копией документа. Фотография подписанного экземпляра была направлена иранским властям и странам-посредникам. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже 19 июня прибудет в Швейцарию для официальной торжественной церемонии подписания при участии делегации Ирана.

Предварительно стороны проведут переговоры. Ключевую роль в этом процессе сыграл Пакистан. Содержание документа, а также точное количество страниц оставались неизвестными, однако позже Белый дом опубликовал полный текст меморандума из 14 пунктов. Он получил официальное название «Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран».