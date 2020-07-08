Каждый год с 1 мая по 31 октября. В каких видах транспорта будет действовать льготный проезд для пенсионеров?

Новости Беларуси. Льготный проезд пенсионерам продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ Президента вступает в силу.
«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября
Так, для тех, кто уже на пенсии, продлевается льготный проезд в поездах региональных линий экономкласса и в пригородных автобусах.
Пользоваться 50%-ной скидкой можно будет каждый год с 1 мая по 31 октября.
Ранее льгота действовала только до конца сентября.
Отметим, вопрос поддержки был анонсирован во время недавнего посещения главой государства Светлогорского района. Тогда Александру Лукашенко доложили об обращениях пенсионеров с просьбой продлить ежегодную сезонную скидку на месяц. Президент предложение поддержал.