Каждый год с 1 мая по 31 октября. В каких видах транспорта будет действовать льготный проезд для пенсионеров?

Новости Беларуси. Льготный проезд пенсионерам продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ Президента вступает в силу.

Так, для тех, кто уже на пенсии, продлевается льготный проезд в поездах региональных линий экономкласса и в пригородных автобусах.

Пользоваться 50%-ной скидкой можно будет каждый год с 1 мая по 31 октября.

Ранее льгота действовала только до конца сентября.