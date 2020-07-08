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Каждый год с 1 мая по 31 октября. В каких видах транспорта будет действовать льготный проезд для пенсионеров?

08 июля 2020 06:23
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Новости Беларуси. Льготный проезд пенсионерам продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ Президента вступает в силу.

«Примем решение, хорошо». Александр Лукашенко рассказал о продлении периода льгот на проезд для пенсионеров до 31 октября

Каждый год с 1 мая по 31 октября. В каких видах транспорта будет действовать льготный проезд для пенсионеров?-1

Так, для тех, кто уже на пенсии, продлевается льготный проезд в поездах региональных линий экономкласса и в пригородных автобусах.

Пользоваться 50%-ной скидкой можно будет каждый год с 1 мая по 31 октября.

Ранее льгота действовала только до конца сентября.

Каждый год с 1 мая по 31 октября. В каких видах транспорта будет действовать льготный проезд для пенсионеров?-4

Отметим, вопрос поддержки был анонсирован во время недавнего посещения главой государства Светлогорского района. Тогда Александру Лукашенко доложили об обращениях пенсионеров с просьбой продлить ежегодную сезонную скидку на месяц. Президент предложение поддержал.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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