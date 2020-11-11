Как осуществить перепланировку квартиры и не нарушить закон

Демонтаж встроенного шкафа или перенос дверного проема. Снос стены или объединение комнаты с лоджией. Одни бросаются на амбразуру согласований и утопают в бумагах, другие предпочитают действовать и уже потом узаконивать самострой. Александр Костюкевич, юрист:

Мы должны понимать, что есть перепланировка и переустройство. Перепланировка – это изменение планировочного решения жилого или нежилого помещения. Если берем понятие «переустройство», то это изменение инженерных систем.

Чтобы правильно сделать перепланировку квартиры, необходимо согласовать действия с рядом служб. Первым шагом станет посещение исполкома и ЖЭУ. Александр Костюкевич:

Подается пакет документов по перечню административных процедур, принимается решение о согласовании. В последующем, если нам нужен – проект либо отсутствие проекта. В каждом конкретном случае перечень документов будет разным.

В течение месяца комиссия должна вынести решение: быть или не быть перепланировке. А когда все разрешающие документы на руках, можно приступать к ремонту. Но не все смелые задумки можно осуществить на практике. Есть ряд правил и норм. Например, не подлежат демонтажу несущие конструкции, невозможен перенос трубопроводов и коммуникаций. Александр Костюкевич:

Если это касается вентиляционных шахт и каналов, мы должны помнить, что ни в коем случае их нельзя изменять, делать какие-то ниши. Это тоже никто не согласует. Нельзя присоединять либо отапливать балконы и лоджии. Помимо штрафа мы получим предписание о приведении помещения жилого или нежилого в первоначальное состояние, что явно будет сопряжено с большими финансовыми затратами.

А если такие работы будут проведены без согласования и сотрудники ЖЭСа обнаружат изменения в конфигурации жилья – готовьтесь к тратам. Александр Костюкевич:

Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 21.16. Если у нас без согласования перепланировка или переустройство, то будет административный штраф: на физическое лицо – в размере до 30 базовых, на юридическое – от 30 до 50 базовых.

При продаже, обмене или дарении перестроенного жилья тоже могут возникнуть проблемы. Сужается круг потенциальных покупателей, а еще есть риск снижения стоимости. Покупатель вправе заявить: перепланировка не согласована – сбавляйте цену. Александр Костюкевич:

Если застройщики сдают квартиры в свободной планировке – «делайте вы, что хотите, на ваше усмотрение», то это тоже заблуждение. По сути, у нас получается однокомнатная квартира. И если мы будем, к примеру, увеличивать площадь санузла, то возможны такие нюансы, что нам это не получится сделать, потому что у жильцов снизу и сверху тоже жилые помещения и без их согласия согласовать не получится.