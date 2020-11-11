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Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение

11 ноября 2020 08:05
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Многие минчане ломают голову, а зачем вообще убирать листья? Во-первых, это небезопасно. В непогоду листва превращается в кашу и можно легко поскользнуться. Поэтому ее благополучно собирают на бульварах, улицах, во дворах и скверах. Исключение – наши городские парки, там листву оставляют в качестве одеяла и удобрения для почвы, но проходимые дорожки подлежат марафету. Вот и в квартале на Уборевича сейчас самый час-пик.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -1

Татьяна Ширинская, дворник УП «ЖЭС №32 г. Минска»:
Территория большая – 48 домов, хочется быстрее убрать. Машины возят на переработку.

Александр Белевич, дворник УП «ЖЭС №32 г. Минска»:
Знаете, как приятно, когда детки говорят «спасибо». Тем более у нас чистый город. Кстати, я сегодня узнал по СТВ, мы входим уже в 100 чистых городов.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -4

Еще пару лет назад хрустящую листву свозили на полигоны вместе со всеми бытовыми отходами. Сейчас растительные отходы являются вторичными материальными ресурсами. Их нельзя захоранивать и тем более сжигать. Пыль из угарного газа и тяжелых металлов планете в минус. Выход один – переработка. Причем, за осенним добром приезжает отдельная спецтехника. 

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -7

Александр Логутенок, начальник отдела продаж предприятия по обращению с отходами г. Минска:
В прошлом году всего мы на наш участок вывезли и приняли порядка 6 тысяч тонн листвы. Мы планируем, что прошлогодний рекорд мы побьем. Примерно 5 рейсов в день, 20-25 – в неделю, мы вывозим отходы листвы от ЖКХ, ЖЭО. В такой автомобиль влазит примерно 4-5 тонн листвы.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -10

Анастасия Макеева, корреспондент:
А вот и тот самый желтый ковер с городских улиц, который здесь превращается в 9-метровые горы. Сегодня мы прибыли на настоящую фабрику, где из листвы делают ценнейшее удобрение.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -13

Производственная площадка близ деревни Синило вот уже три года работает, как отточенный механизм. Компост органический здесь делают по немецкой технологии. В ход идет не только листва, но и ветки, скошенная трава и даже пни. Приготовление экологически чистого продукта занимает от 3 до 6 месяцев. Осенние дары взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -16

Геннадий Лавренчик, начальник участка по переработке отходов:
Измельченное сырье закладывается в бурты для компостирования, где процесс компостирования происходит при температуре от 60 до 80 градусов. После аэрации этих буртов через сито проходит продукция, которая откомпостировалась, и она ложится в готовую продукцию.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -19

Компост органический по своим магическим свойствам не уступает старому доброму навозу и пользуется спросом у дачников-огородников. Оно и понятно, ведь в его состав входит азот, кальций и ряд микроэлементов, что благотворно влияет на почву и, как следствие, урожай. К слову, одна тонна «лиственного эликсира» стоит всего 10 рублей.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -22

Анастасия Макеева:
Хрустят огурчики, салат вкусный потом получается?

Геннадий Лавренчик:
Не только огурчики, но и другие сельскохозяйственные продукты и овощи.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -25

Анастасия Макеева:
Может быть, пройдет лет 10-15, чтобы вся листва в Минске перерабатывалась вот таким экологически чистым способом, придем ли мы к этому?

Геннадий Лавренчик:
Мы, однозначно, придем, потому что это и задача государства уменьшение нагрузки на полигоны, уменьшение объемов захоронения и, естественно, увеличение объемов переработки для возврата той же продукции в оборот.

Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение -28

«Минскзеленстрой» также планирует запустить свою линию по компостированию листвы. Возможно, не за горами экодрова и бумага. За рубежом давно наловчились извлекать плюсы из природы. И мы не стоим на месте.

# Экология # общество # Татьяна Ширинская # Александр Белевич # Александр Логутёнок # Анастасия Макеева # Геннадий Лавренчик # Фотофакт # Экология

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