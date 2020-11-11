Взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают. Показываем, как из осенних листьев делают экологически чистое удобрение

Многие минчане ломают голову, а зачем вообще убирать листья? Во-первых, это небезопасно. В непогоду листва превращается в кашу и можно легко поскользнуться. Поэтому ее благополучно собирают на бульварах, улицах, во дворах и скверах. Исключение – наши городские парки, там листву оставляют в качестве одеяла и удобрения для почвы, но проходимые дорожки подлежат марафету. Вот и в квартале на Уборевича сейчас самый час-пик.

Татьяна Ширинская, дворник УП «ЖЭС №32 г. Минска»:

Территория большая – 48 домов, хочется быстрее убрать. Машины возят на переработку. Александр Белевич, дворник УП «ЖЭС №32 г. Минска»:

Знаете, как приятно, когда детки говорят «спасибо». Тем более у нас чистый город. Кстати, я сегодня узнал по СТВ, мы входим уже в 100 чистых городов.

Еще пару лет назад хрустящую листву свозили на полигоны вместе со всеми бытовыми отходами. Сейчас растительные отходы являются вторичными материальными ресурсами. Их нельзя захоранивать и тем более сжигать. Пыль из угарного газа и тяжелых металлов планете в минус. Выход один – переработка. Причем, за осенним добром приезжает отдельная спецтехника.

Александр Логутенок, начальник отдела продаж предприятия по обращению с отходами г. Минска:

В прошлом году всего мы на наш участок вывезли и приняли порядка 6 тысяч тонн листвы. Мы планируем, что прошлогодний рекорд мы побьем. Примерно 5 рейсов в день, 20-25 – в неделю, мы вывозим отходы листвы от ЖКХ, ЖЭО. В такой автомобиль влазит примерно 4-5 тонн листвы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А вот и тот самый желтый ковер с городских улиц, который здесь превращается в 9-метровые горы. Сегодня мы прибыли на настоящую фабрику, где из листвы делают ценнейшее удобрение.

Производственная площадка близ деревни Синило вот уже три года работает, как отточенный механизм. Компост органический здесь делают по немецкой технологии. В ход идет не только листва, но и ветки, скошенная трава и даже пни. Приготовление экологически чистого продукта занимает от 3 до 6 месяцев. Осенние дары взвешивают, очищают от лишнего, дробят и просеивают.

Геннадий Лавренчик, начальник участка по переработке отходов:

Измельченное сырье закладывается в бурты для компостирования, где процесс компостирования происходит при температуре от 60 до 80 градусов. После аэрации этих буртов через сито проходит продукция, которая откомпостировалась, и она ложится в готовую продукцию.

Компост органический по своим магическим свойствам не уступает старому доброму навозу и пользуется спросом у дачников-огородников. Оно и понятно, ведь в его состав входит азот, кальций и ряд микроэлементов, что благотворно влияет на почву и, как следствие, урожай. К слову, одна тонна «лиственного эликсира» стоит всего 10 рублей.

Анастасия Макеева:

Хрустят огурчики, салат вкусный потом получается? Геннадий Лавренчик:

Не только огурчики, но и другие сельскохозяйственные продукты и овощи.

Анастасия Макеева:

Может быть, пройдет лет 10-15, чтобы вся листва в Минске перерабатывалась вот таким экологически чистым способом, придем ли мы к этому? Геннадий Лавренчик:

Мы, однозначно, придем, потому что это и задача государства – уменьшение нагрузки на полигоны, уменьшение объемов захоронения и, естественно, увеличение объемов переработки для возврата той же продукции в оборот.