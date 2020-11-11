Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы

Новости Беларуси. Карп, амур и щука. 10 ноября в озера Витебской области выпустили сразу несколько тонн рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С водоемами определились еще весной – выбрали самые популярные среди рыбаков.
Новости Беларуси. Карп, амур и щука. 10 ноября в озера Витебской области выпустили сразу несколько тонн рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С водоемами определились еще весной – выбрали самые популярные среди рыбаков.
Прежде чем приютить новых обитателей, акватории проходят тщательное исследование: биологи выясняют, смогут ли виды прижиться и поладят ли с соседями. Учитывается также площадь водоема и его средняя температура.
Так, например, в свободное плавание в озеро Кашо выпустили 1,5 тонны карпа, 80 килограммов белого амура и 900 килограммов щуки. Это оптимальное соотношение, при котором рыба с комфортом освоится на новых «метрах кубических».
Юрий Леонов, председатель Городокского районного общества охотников и рыболовов:
Щука нерестится, она даст потомство. А эта рыба, которой зарыбляем, – карп, амур – она, естественно, в этом водоеме приплода не принесет. Не хватает, скажем так, положительных температур, необходимых для этих видов рыб.
Всего в Витебской области в озера и водоемы планируют заселить более восьми тонн щуки, карпа и амура.