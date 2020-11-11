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Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы

11 ноября 2020 07:15
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Новости Беларуси. Карп, амур и щука. 10 ноября в озера Витебской области выпустили сразу несколько тонн рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С водоемами определились еще весной – выбрали самые популярные среди рыбаков.

Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы-1

Прежде чем приютить новых обитателей, акватории проходят тщательное исследование: биологи выясняют, смогут ли виды прижиться и поладят ли с соседями. Учитывается также площадь водоема и его средняя температура.

Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы-4

Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы-6

Так, например, в свободное плавание в озеро Кашо выпустили 1,5 тонны карпа, 80 килограммов белого амура и 900 килограммов щуки. Это оптимальное соотношение, при котором рыба с комфортом освоится на новых «метрах кубических».

Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы-9

Юрий Леонов, председатель Городокского районного общества охотников и рыболовов:
Щука нерестится, она даст потомство. А эта рыба, которой зарыбляем, – карп, амур она, естественно, в этом водоеме приплода не принесет. Не хватает, скажем так, положительных температур, необходимых для этих видов рыб.

Карпы, амуры и щуки. В озёра Витебской области выпустили несколько тонн рыбы-12

Всего в Витебской области в озера и водоемы планируют заселить более восьми тонн щуки, карпа и амура.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Юрий Леонов # Фотофакт

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