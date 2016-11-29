Как остановить старение человека: голый землекоп и 500 тысяч лет

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я читал некоторые Ваши интервью и видел интервью Вашего отца. И он говорит о том, что есть существа на Земле, которые, в общем-то, и не стареют. И в силу разных других причин. Например, киты или крокодилы, или вот огромные черепахи. А уже киты умирают – что называется, они просто слепнут и там на что-то натыкаются. Это – гипотеза?

Максим Скулачёв:

Это, конечно, гипотеза. На самом деле, очень тяжело изучать китов, особенно всю жизнь, и выяснить процесс их смерти.

Но тут есть совершенно изумительное, наше любимое уже, тотемное существо – называется голый землекоп.

Это – грызун. По физиологии, размеру, по таксономии, то есть, к какому отряду он относится – это та же самая мышь. И мышь живёт 2-3 года, и умирает со всеми признаками старения: у неё искривляется позвоночник, болезнь Альцгеймера – на самом деле, очень похожие вещи – нейродегенерация происходит. Там всё-всё, как у человека. Сколько живёт голый землекоп – никому не известно.

Опыт уже идёт больше 30 лет, а они всё не умирают.

И особых признаков старения при этом у них нет. И как им это удаётся – это абсолютная загадка. И, вообще, это очень интересно, как биологический феномен, а, с другой точки зрения, это страшно важно, поскольку доказывает, что старение необязательно, даже для млекопитающих. Там есть какие-то моллюски, очень долго живущие, те же черепахи, но это – совсем наш близкий родственник. Вот у нас есть некие эволюционные соображения, почему он может себе позволить такую роскошь: не стареть. Но он существует. И, на самом деле, похоже, что человек уже тоже вступил на этот путь: чисто биологической отмены старения. И через 500 тысяч лет-миллион лет у нас уже старения, скорее всего, не будет. Просто хотелось бы побыстрее.