Российский учёный Скулачёв: нам удалось подобрать один из ключиков к проблеме старения

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы вместе со своим отцом – он практически всю свою жизнь – занимаетесь тем, что пытаетесь найти и выработать лекарство от старения. И, насколько мне известно, в общем-то, опыты прошли на животных и сейчас на добровольцах в Соединённых Штатах Америки. Итак, близко ли это лекарство?

Максим Скулачёв:

Ну, в общих чертах правильно. Единственное, что, конечно, самое интересное – исследования на добровольцах ведутся в России, тут мы дальше всего продвинулись. Но исходная идея в том, что, кажется, нам удалось подобрать один из ключиков к проблеме старения.

Во всяком случае, на животных это вещество прекрасно работает.

И мы набрались наглости и решили попытаться перевести это уже в применении на человеке. И тут, конечно, это очень сложно и с кучей ограничений, и технических всяких проблем. Но мы их одну за другой решаем и вот в этом году уже начали клинические исследования этого препарата на добровольцах в одной из московских больниц. Тут ещё должен сразу сказать, что наше вещество в нескольких формах существует.

И, например, в форме для местного применения в виде глазных капель, оно уже даже одобрено Минздравом.

Я знаю, что Ваш отец на себе опробовал и даже остановил там какую-то необратимую болезнь.

Максим Скулачёв:

Да, катаракту. Но он, вообще, склонен к экспериментам, как большой учёный. И, как только у нас первый прототип глазных капель появился – у него очень большие проблемы с глазами, он, естественно, тут же начал их капать себе и вот уже много лет он держит глаз с начальной катарактой в отличном состоянии.