Жить до 120 лет и в 80 ещё играть в футбол: биолог Скулачёв – о том, как этого достичь

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы нашли механизм опытным путём – мышки, на которых проводят опыт, умирают чуть позже, но умирают в хорошем состоянии.

Максим Скулачёв:

Мыши, принимавшие наше вещество, умирали более-менее в тот срок, который им был отведён.

Но процесс старости у них конденсировался в очень небольшой промежуток времени.

Они жили молодые, молодые, очень долго, а потом сгорали от вполне определённой болезни и очень быстро. И, в результате, ну, дай Бог, чтобы это повторилось на человеке, получится, что мы где-то удвоим свой период молодости.

Самое важное, не будет такого печального существования в последние годы.

Максим Скулачёв:

Во всяком случае, так долго. И, кроме того, всё-таки, мыши начинали массово доживать до предела своей продолжительности жизни, а для человека это очень много.

Это, между прочим, 120 лет.

То есть, наша задача, как мы себе её видим – дай Бог, опять же, чтоб, хоть процентов на 10 получилось так сделать – но, чтобы люди массово доживали до 120 лет и в 80 лет ещё играли в футбол-волейбол. Как это работает? Пропуская большой кусок науки, внутри каждой из наших клеток есть своеобразные электростанции, специальные органеллы. Вот у нас с Вами органы, а у клеток органеллы, которые обеспечивают нас энергией. Они называются митохондрии, и там происходит сжигание питательных веществ в кислороде и из-за этого, собственно, мы и можем жить. Из-за этого у нас есть энергия.

В этом процессе митохондрии зачем-то постоянно синтезируют небольшое количество яда – свободных радикалов.

И, чем мы старше, тем больше этого яда синтезируется. Вот зачем они делают? В принципе, этого можно было бы избежать – это совершенно необязательное их свойство. Но, тем не менее, они постоянно нас отравляют. И с возрастом – всё сильнее и сильнее. И вот мы считаем, что это и есть проявление работы той самой программы старения, это – одна из функций митохондрий.

Не только обеспечивать нас энергией для жизни, но и убивать вовремя.

И вот это мы пытаемся сломать.