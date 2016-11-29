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Старение в организме запрограммировано, испортим этот механизм – удвоим молодость: учёный Скулачёв

29 ноября 2016 20:46
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Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я советовался с врачами, учёными – они говорят, что Ваши исследования заслуживают особого внимания. Итак, в общем, если очень просто попытаться объяснить – в чём принцип действия вот этого так называемого иона Скулачёва? Потому что я уже не могу выговорить эту терминологию.

Максим Скулачёв:
Да, это, на самом деле, довольно сложная биология. И Вы совершенно правильно сказали, что, вообще, это такая спорная область борьбы со старением – приличным людям стало разрешено ею заниматься только лет 5-10-15 назад.

До этого момента никакого нормального подхода к этой проблеме не было.

Человек сразу попадал в категорию каких-то шарлатанов или заблуждающихся иногда искренне замечательных людей, но которые ничего практического предложить, на самом деле, не могут. Эта ситуация меняется, уже более-менее признано всеми учёными, что со старением, в принципе, что-то можно сделать. Некоторые экстремисты в этой области – в хорошем смысле, такие, как мой отец – они заявляют, что просто это уже превратилось в чисто техническую задачу.

Уже понятно, что надо сделать, только осталось сообразить – как.  

Так вот, по поводу того, что нужно сделать, чтобы замедлить старение. У нас есть рабочая гипотеза, что старение в нашем организме запрограммировано – что мы умираем не просто так, потому что дальше не можем жить. А нам природой или кто уж там сверху это планирует, отведено определённое время.

И в определённое время, в определённый момент запускаются процессы, которые, в конце концов, сводят нас в могилу.

То есть, наше тело совершает своеобразное биохимическое самоубийство.

И это, в общем-то, часть, наверное, природного такого круга, для всех это совершенно понятная вещь.

Старение в организме запрограммировано, испортим этот механизм – удвоим молодость: учёный Скулачёв -1


Максим Скулачёв:
Да. Это, как мы рождаемся…

Весна, лето, осень.

Максим Скулачёв:
Да. Это – результат работы некой биологической программы.

И, с одной стороны, это очень мрачно, потому что получается: ну, что ж, мы такие все – самоубийцы?

Но, на самом деле, если это – правда (это ещё гипотеза, очень много есть подтверждений тому, что это так), если это так, то это очень хорошая новость. Потому что, раз это – программа, то для того, чтобы продлить молодость (не сделать бессмертным человека – про это отдельно должен сказать, что не надо путать борьбу со старением и борьбу за бессмертие, это две абсолютно разные вещи) достаточно помешать работать этой программе. Что-то испортить, испортить работу этого механизма.

А портить мы уже умеем.

Биологи ещё ничего не умеют создавать, это слишком сложно, это уму непостижимо, как работают биологические системы.

Но, чтобы сломать радиоприёмник, вам не нужно знать, как он работает, достаточно иметь молоток.

И вот это совершенно переворачивает подход к борьбе со старением – нам нужно просто помешать работе природного механизма, тогда мы будем жить лучше и дольше.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Медицина

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