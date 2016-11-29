Старение в организме запрограммировано, испортим этот механизм – удвоим молодость: учёный Скулачёв

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я советовался с врачами, учёными – они говорят, что Ваши исследования заслуживают особого внимания. Итак, в общем, если очень просто попытаться объяснить – в чём принцип действия вот этого так называемого иона Скулачёва? Потому что я уже не могу выговорить эту терминологию.

Максим Скулачёв:

Да, это, на самом деле, довольно сложная биология. И Вы совершенно правильно сказали, что, вообще, это такая спорная область борьбы со старением – приличным людям стало разрешено ею заниматься только лет 5-10-15 назад.

До этого момента никакого нормального подхода к этой проблеме не было.

Человек сразу попадал в категорию каких-то шарлатанов или заблуждающихся иногда искренне замечательных людей, но которые ничего практического предложить, на самом деле, не могут. Эта ситуация меняется, уже более-менее признано всеми учёными, что со старением, в принципе, что-то можно сделать. Некоторые экстремисты в этой области – в хорошем смысле, такие, как мой отец – они заявляют, что просто это уже превратилось в чисто техническую задачу.

Уже понятно, что надо сделать, только осталось сообразить – как.

Так вот, по поводу того, что нужно сделать, чтобы замедлить старение. У нас есть рабочая гипотеза, что старение в нашем организме запрограммировано – что мы умираем не просто так, потому что дальше не можем жить. А нам природой или кто уж там сверху это планирует, отведено определённое время.

И в определённое время, в определённый момент запускаются процессы, которые, в конце концов, сводят нас в могилу.

То есть, наше тело совершает своеобразное биохимическое самоубийство.

И это, в общем-то, часть, наверное, природного такого круга, для всех это совершенно понятная вещь.