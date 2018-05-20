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Как опыт и сотрудничество с другими странами помогает создавать интеллектуальную границу в Беларуси?

20 мая 2018 16:32
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Новости Беларуси. Этот праздник, без преувеличения, важен для всей страны. В Беларуси отметят 100-летие органов пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как опыт и сотрудничество с другими странами помогает создавать интеллектуальную границу в Беларуси? -1

Виктория Ходосок, СТВ:
А есть такая практика изучать опыт других стран?

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Да, изучаем. У нас хорошие отношения с Литвой и Латвией. Недавно мы в составе делегации посетили Венгерскую Республику. Посмотрели, как у них представлено понятие интеллектуальной границы. Этот пример мы будем применять на охране участка границы Полесского радиационно-экологического заповедника. Они построили вдоль границы электронную систему, небольшие сигнализационные комплексы. Там люди не несут службы. Мы также поставим наше отечественное оборудование, его выведем. Если взять километров 130, там не будет ни одного человек. Это перспектива 2019-2020 годов. Будут только приборы. А солдат, офицер будет в заставе смотреть на монитор. В случае обстановки, мы определим рубежи и будем действовать.

Большое интервью с Анатолием Лаппо здесь

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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