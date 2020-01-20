Как оформить получение жировок в электронном виде

Новости Беларуси. Все больше минчан предпочитают получать жировки на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пользователей интернет-рассылки уже более 30 тысяч, а это позволяет коммунальщикам экономить почти 200 килограммов бумаги в месяц. К слову, проект запустили всего полгода назад, чтобы повысить мобильность плательщиков и позаботиться об экологии. Для того, чтобы присоединиться к электронной рассылке, достаточно завести личный кабинет.