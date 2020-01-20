«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Юные нарочане получили золото в трех номинациях на международном музыкальном конкурсе в Польше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двадцать первый фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов» проходил в городе Живец. Всего воспитанники студии «Голосок» представили пять номеров. Пели как сольно, так и дуэтом. Один из номеров выполнили даже квартетом.
Ирина Виноградова, руководитель студии «Голосок»:
У нас будет в марте Юрмала и в сентябре – Польша. Фестиваль дает опыт, дает оптимальный вариант для развития ребенка, потому что он чувствует себя по-другому. Он видит, как другие детки занимаются, как ты себя чувствуешь. Поэтому это очень здорово. Чем больше мы выезжаем, участвуем в концертах, тем лучше для нас.
Дети соревновались в восьми номинациях. Среди них – вокал, танцевальное, изобразительное, театральное и цирковое искусство, а также декоративно-прикладное творчество и инструментальный жанр.