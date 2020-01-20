«Фестиваль даёт оптимальный вариант для развития». Дети из Нарочи получили три золота на конкурсе в Польше

Двадцать первый фестиваль творчества «Калейдоскоп талантов» проходил в городе Живец. Всего воспитанники студии «Голосок» представили пять номеров. Пели как сольно, так и дуэтом. Один из номеров выполнили даже квартетом.

Ирина Виноградова, руководитель студии «Голосок»:

У нас будет в марте Юрмала и в сентябре – Польша. Фестиваль дает опыт, дает оптимальный вариант для развития ребенка, потому что он чувствует себя по-другому. Он видит, как другие детки занимаются, как ты себя чувствуешь. Поэтому это очень здорово. Чем больше мы выезжаем, участвуем в концертах, тем лучше для нас.