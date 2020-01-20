«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции

Новости Беларуси. Переходящими призами за отличную работу отмечены лучшие подразделения столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды вручены впервые и носят имена выдающихся стражей городского правопорядка.
Новости Беларуси. Переходящими призами за отличную работу отмечены лучшие подразделения столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды вручены впервые и носят имена выдающихся стражей городского правопорядка.
Первыми обладателями почетных статуэток по результатам работы в 2019 году стали правоохранители Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы и минский ОМОН. Пальму профессионального первенства им помогут удержать и новые служебные автомобили.
Поздравления прозвучали на заседании ежегодной коллегии ГУВД Мингорисполкома. Встреча традиционно позволила проанализировать успехи и недочеты, а также обозначила главные направления работы правоохранителей в новом году.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Анализируя работу столичной милиции, мы смотрели отзывы граждан, те оценки граждан, населения, гостей нашей столицы. Конечно, с учетом некоторых негативных моментов, пожеланий, которые высказывались гражданами, конечно, мы будем строить работу в 2020 году.
Что касается переходящих призов, они в первую очередь нужны для мотивации сотрудников подразделений.
Инна Студеничник, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Спасибо за оценку столь высокую! Цели светлые, есть над чем работать, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. А сотрудникам – держаться с добрыми мыслями.
К слову, 2020-й лучшие стражи порядка начнут в новых званиях. Заседание коллегии стало прекрасным поводом вручить профессиональные награды. Медалями, грамотами и нагрудными знаками Министерства внутренних дел Беларуси отмечены несколько десятков сотрудников милиции.