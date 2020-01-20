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«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции

20 января 2020 13:37
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Новости Беларуси. Переходящими призами за отличную работу отмечены лучшие подразделения столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды вручены впервые и носят имена выдающихся стражей городского правопорядка.

«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-1

Первыми обладателями почетных статуэток по результатам работы в 2019 году стали правоохранители Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы и минский ОМОН. Пальму профессионального первенства им помогут удержать и новые служебные автомобили.

«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-3

Поздравления прозвучали на заседании ежегодной коллегии ГУВД Мингорисполкома. Встреча традиционно позволила проанализировать успехи и недочеты, а также обозначила главные направления работы правоохранителей в новом году.

«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-5

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Анализируя работу столичной милиции, мы смотрели отзывы граждан, те оценки граждан, населения, гостей нашей столицы. Конечно, с учетом некоторых негативных моментов, пожеланий, которые высказывались гражданами, конечно, мы будем строить работу в 2020 году.

Что касается переходящих призов, они в первую очередь нужны для мотивации сотрудников подразделений.

«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-7

Инна Студеничник, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Спасибо за оценку столь высокую! Цели светлые, есть над чем работать, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. А сотрудникам – держаться с добрыми мыслями.

К слову, 2020-й лучшие стражи порядка начнут в новых званиях. Заседание коллегии стало прекрасным поводом вручить профессиональные награды. Медалями, грамотами и нагрудными знаками Министерства внутренних дел Беларуси отмечены несколько десятков сотрудников милиции.

«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-9
«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-10
«Не останавливаться на достигнутом». В Минске наградили несколько десятков лучших сотрудников милиции-11
# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Инна Студеничник # Фотофакт

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